C'est l'horreur de trop. Les découvertes macabres après la frappe d'un hôpital à Ghaza faisant pas moins de 500 morts a sonné comme un glas pour le monde. Ce massacre qui s'est produit, au dixième jour du blocus en place par l'Armée sioniste qui mène des raids incessantS dans les zones urbaines, n'est pas évidemment passé inaperçu pour l'Algérie. Pas plus tard qu'hier, le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil, a affirmé, à Alger, que «l'agression sioniste contre le peuple palestinien avait franchi toutes les lignes rouges, en violation flagrante des droits de l'Homme». Le deuxième homme du pays, intervenait lors d'une plénière consacrée au débat de la Déclaration de politique générale du gouvernement, en présence du Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, et des membres du gouvernement. Après une minute de silence observée à la mémoire des martyrs palestiniens, Goudjil a tenu à dénoncer les massacres commis contre le peuple palestinien ces dernières 24 heures, et n'a pas manqué l'occasion de réitérer «la position de l'Algérie, peuple et gouvernement, en faveur des Palestiniens». «Nous les soutenons dans leur épreuve et nul n'ignore la position de l'Algérie, gouvernement et peuple, en faveur du peuple palestinien», a-t-il déclaré. Le président de la chambre haute du Parlement ne s'encombre pas de valises pour tirer à boulets rouges sur les ‘'complices‘' des massacres israéliens. Goudjil a fustigé, à ce propos, «les positions des pays toujours enclins à dénigrer l'Algérie concernant les droits de l'homme mais qui restent silencieux face aux ignobles massacres perpétrés par l'entité sioniste contre les civils à Ghaza». Le président du Sénat n'a pas manqué de mettre en avant le message fort des marches prévues aujourd'hui à travers tout le territoire national en soutien au peuple palestinien. Un appel à la solidarité envers la Palestine a été lancé ces dernières heures par un groupe de partis politiques et d'organisations de la société civile. L'appel à la marche prévoyant l'organisation des marches pour la journée de ce jeudi dans toutes les wilayas du pays, intervient au moment où l'Algérie multiplie les efforts en soutien à la Palestine. L'Algérie a été l'une des premières nations, à condamner dans les termes les plus forts, la frappe perpétrée contre un hôpital dans la bande de Ghaza, par les forces d'occupation sionistes. Un communiqué de la présidence de la République rendu aussitôt public a appelé la communauté internationale, les organisations humanitaires et la conscience mondiale à intervenir immédiatement pour faire cesser ces actes barbares qui violent, de manière éhontée, le droit humanitaire international et les valeurs humaines les plus élémentaires». L'inébranlable position de l'Algérie en faveur de la cause palestinienne ne date pas d'hier. Il s'agit d'une position de principe constante qui date depuis des lustres. Dans le sillage du blocus contre la bande de Ghaza, l'Algérie, faut-il le souligner, a été l'une des premières nations à réagir, suite aux premières attaques ciblant des populations civiles à Ghaza avant le 7 octobre dernier. Les raids qui ne se sont pas,depuis, arrêtés, ont fait environ 3 300 martyrs et plus de 13 000 blessés, selon le tout dernier bilan annoncé, hier, par la ministre palestinienne de la Santé, Mai al-Kaila.