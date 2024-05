Des travailleurs béninois des secteurs privé et public ont marché samedi dans les rues de Cotonou pour protester contre la cherté de la vie. Très tôt le matin, des milliers de travailleurs ont investi les artères et les ruelles de la capitale économique béninoise pour exprimer leur plainte face à la flambée des prix des aliments de première nécessité observée ces derniers mois dans les marchés de tout le pays.

Il s’agit d’une marche pacifique organisée par quatre organisations syndicales, à savoir la Centrale des syndicats autonome du Bénin (CSA-Bénin), la Confédération générale des travailleurs du Bénin (CGTB), l’Union nationale des syndicats des travailleurs du Bénin (UNSTB) et la Confédération des Organisations syndicales indépendantes du Bénin (COSI-Bénin). Cette marche pacifique a été autorisée par le préfet du département du Littoral, selon une correspondance répondant au courrier des syndicats le 8 mai, indique l’agence de presse Chine Nouvelle. D’après le secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin (CSTB), Kassa Mampo, le gouvernement vient de prendre des mesures pour interdire temporairement l’exportation des céréales et des tubercules. «Certes, c’est une décision parmi tant d’autres, mais les travailleurs souhaitent non seulement une augmentation de leur salaire, mais aussi le déblocage des avancements des échelons de salaires», a-t-il déclaré. D’après l’Institut national de la statistique et de la démographie (INSTAD), l’indice harmonisé des prix à la consommation du mois d’avril 2024 a enregistré une hausse pour ressortir à 112,8 contre 112,6 un mois plus tôt, soit une évolution de 0,2%.