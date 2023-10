L'offensive surprise du Hamas a pris de court l'entité sioniste et a brusquement replacé sous les projecteurs la cause palestinienne, de sorte que les capitales occidentales et notamment Washington ne cachent pas leur inquiétude sur les retombées de la guerre sur le processus de normalisation en cours entre Israël et l'Arabie saoudite dont on disait qu'il était en bonne voie de concrétisation. Le mois dernier, dans son intervention à l'ONU, le Premier ministre sioniste Netanyahu avait chanté les louanges des relations avec les pays déjà normalisés, les Émirats, Bahrein, le Maroc et le Soudan, tout en assurant que Riyadh était sur le point d'embrasser les accords d'Abraham qui, à ses yeux, constituent «l'aube d'une nouvelle ère» parce qu'ils enterrent la centralité de la question palestinienne et ouvrent la voie à la suprématie israélienne dans la région. Netanyahu a ainsi affirmé, dans son discours, que l'État hébreu est proche «d'une avancée encore plus spectaculaire, une paix historique» avec l'Arabie saoudite, ce qui aurait représenté un coup fatal à la feuille de route (la terre contre la paix) proposée en 2002 par la Ligue arabe. On sait que le président américain a mis tout son poids dans la balance afin de forcer ce rapprochement, un point jugé essentiel pour la présidentielle de 2024. On sait aussi que le prince héritier saoudien, Mohamed Ben Salmane, cherche à redorer son blason auprès de l'allié américain et donc d'Israël, malgré les réticences du roi Salmane qui, lui, demeure attaché à l'initiative de la Ligue arabe et au droit légitime du peuple palestinien à son État indépendant avec El Qods-Est pour capitale. Des négociations étaient prévues ce mois-ci entre les «deux plus anciens alliés des États-Unis» qui, affirment les capitales occidentales, ont en commun une «inquiétude envers le développement du programme nucléaire iranien». Sauf qu'au lendemain de l'offensive historique et sismique du Hamas, le pari est largement compromis et la perspective d'une quelconque normalisation de l'Arabie saoudite de plus en plus éloignée. Riyadh qui ne peut faire abstraction du déluge de feu que l'aviation israélienne mène contre la population de Ghaza, visant pêle-mêle les écoles, les hôpitaux et les mosquées, a de nouveau réaffirmé son attachement à une solution juste et durable de la question palestinienne, déclarant que la ««situation explosive résulte de la poursuite de l'occupation (sioniste) et de la privation de droits légitimes subie par le peuple palestinien». Par son intensité et ses errances criminelles, le gouvernement Netanyahu est en train de saper tous les efforts desÉtats-Unis qui auront bien du mal à pousser, sous le tapis des discussions, le principal dossier qui mobilise l'ensemble des peuples arabes et musulmans et place le deux poids deux mesures occidental sous une lumière crue.