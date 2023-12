Au moins une personne a été tuée et six autres ont été enlevées dans l'attaque par un groupe armé tôt mardi d'un village dans l'Etat de Sokoto, dans le nord du Nigeria, a annoncé la police. Ahmad Rufa'i, porte-parole de la police de Sokoto, a déclaré aux journalistes que des hommes armés non identifiés ont attaqué le village de Tursa, dans la zone du gouvernement local de Rabah, provoquant une grande panique. Il a indiqué qu'en entrant dans le village, les assaillants ont incendié une pièce, provoquant la mort d'une personne. «Deux motos ont également été détruites par le feu lors de l'attaque, six personnes ont été enlevées, et un nombre indéterminé de vaches ont été volées». Le porte-parole a indiqué qu'une enquête avait été ouverte et les autorités policières ont ordonné une chasse à l'homme.