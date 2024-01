Le Burkina Faso replonge dans la série des tentatives de déstabilisation à travers des coups d'Etat déjoués par le gouvernement burkinabé en place.

Le porte-parole du gouvernement du Burkina Faso a déclaré dans ce sens «qu'une tentative de coup d'État avait été déjouée et que les putschistes présumés avaient été arrêtés. Il s'agit d'une énième tentative de déstabilisation de la nation sahélienne», avait souligné le porte-parole burkinabé.

Selon les enquêtes menées par des hauts officiers de l'armée burkinabé, il s'agit d'un «réseau d'officiers militaires, certains à la retraite, d'autres actifs, ainsi que des civils et des militants, ont conspiré pour déstabiliser les institutions du Burkina Faso. Le réseau aurait cherché à cibler les organismes de surveillance citoyenne afin d'influencer le soutien de la population au MPSR (Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration) au pouvoir», rappelle l'enquête.

Le communiqué du gouvernement a expliqué que «Le financement étranger était en train d'être débloqué pour que les accusés puissent poursuivre leur plan. Un nombre indéterminé de personnes ont été arrêtées pour être interrogées et des analyses techniques ont été effectuées», lit-on dans le communiqué.

Le porte-parle du gouvernement a, selon le communiqué, rappelé que «les services de renseignement et les forces de défense étaient vigilants. Il s'agit de la quatrième tentative de coup d'État».

Ce qu'il faut savoir, c'est que plusieurs milliers de Burkinabé ont investi la rue pour afficher leur soutien total au capitaine Ibrahim Traoré. Dans ce sens, les autorités burkinabé ont affirmé qu'ils feront «toute la lumière sur ce complot», le gouvernement «regrette que des officiers, dont le serment est de défendre la patrie, se soient fourvoyés dans une entreprise d'une telle nature, qui vise à entraver la marche du peuple burkinabé pour sa souveraineté et sa libération totale des hordes terroristes qui tentent de l'asservir».

La série des coups d'Etat qui a été montée contre le chef effectif de Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, n'a pas pu se réaliser sur le terrain. Les analystes considèrent que l'échec saillant de ces tentatives de coups d'Etat montre on ne peut plus clairement que les Burkinabé soutiennent et attachent une grande importance au chef actuel, le capitaine Ibrahim Traoré dans la mesure que ce dernier est vu comme digne représentant des populations burkinabé qui souffrent en matière de prise en charge sociale et économique.

La situation sécuritaire qui prévaut au Burkina Faso est dans une certaine mesure appuyée selon le gouvernement de transition par des forces et puissances étrangères qui aident des groupes et des milices armées dans l'objectif de déstabiliser le pouvoir en place présidé par le capitaine Ibrahim Traoré.

A ce propos, le président du gouvernement de transition a déclaré que « la reconquête du territoire nécessite une intensification des actions offensives, et la neutralisation de plusieurs chefs terroristes locaux ou encore la reddition de plusieurs dizaines de jeunes, dans le cadre d'un programme de réinsertion dans la vie civile. Il faut miser sur une stratégie à deux piliers, consistant à dialoguer, d'un côté, avec la mise en place de comités locaux pour inciter les combattants à déposer les armes et, de l'autre, à renforcer la pression sur ceux qui refusent la main tendue de la nation».

la tâche semble très difficile afin de neutraliser l'ensemble des groupes armés qui imposent la déstabilisation et l'insécurité au Burkina Faso. L'action doit être axée selon les responsables de la sécurité au Burkinabé sur deux fronts, le premier est celui d'entamer rapidement des réformes politiques, économiques et sociales dans l'objectif d'absorber les poches de la pauvreté et les inégalités qui frappent de plein fouet les larges couches de la société burkinabé.

Le gouvernement de transition est dans une situation délicate où l'enjeu sécuritaire doit être maîtrisé pour pouvoir entamer les réformes escomptées et concrétiser l'objectif central de la réconciliation nationale et le dialogue inclusif entre toutes les parties concernées par la crise au Burkina Faso.