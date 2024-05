L’Envoyé spécial des Nations unies au Yémen, Hans Grundberg, a indiqué, lundi, qu’une solution «pacifique et juste» à la crise au Yémen était encore «possible malgré les défis», soulignant que les parties au conflit peuvent prendre dès maintenant des mesures concrètes et décisives pour parvenir à une paix à long terme dans le pays. Dans son intervention à distance devant le Conseil de sécurité depuis la ville d’Aden, M. Grundberg a estimé qu’»une solution pacifique et juste était encore possible au Yémen malgré les défis». Il a déclaré que ses contacts avec les parties au conflit pour progresser sur la feuille de route établie par les Nations unies se poursuivaient et qu’il continuait d’»explorer les moyens de mettre fin à l’escalade, de renforcer la confiance, de préparer un cessez-le-feu à l’échelle nationale et de reprendre un processus politique global».