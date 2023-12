L'émir du Koweït, Cheikh Nawaf al-Ahmad Al-Sabah, a été enterré hier après une cérémonie privée à laquelle ont pris part des membres de la famille régnante et quelques proches. Enveloppé du drapeau koweïtien, le cercueil de l'émir a été transporté dans une mosquée du Koweït pour des prières avant une cérémonie d'enterrement retransmise par la télévision d'Etat. L'assistance était limitée aux membres de la famille régnante, qui ont fait des adieux intimes au souverain qui a régné pendant trois ans. Le président du parlement koweïtien était également présent aux obsèques, ainsi que le nouvel émir, cheikh Mechaal al-Ahmad al-Jaber al-Sabah, qui devrait prêter serment devant le Parlement mercredi. Il recevra aujourd'hui et demain des condoléances du grand public. Lors de la cérémonie d'hier, des rangées de proches se sont tenues devant la dernière demeure du défunt pour des prières. Certains se sont

accroupis devant sa tombe et ont récité des versets du Coran. Dans la ville de Koweït, de grands panneaux numériques affichaient des photos du défunt et des textes louant sa «sagesse». A la suite du décès de l'émir, les drapeaux ont été mis en berne les administrations seront fermées pour trois jours et 40 jours de deuil ont été décrétés. Né en 1937, Cheikh Nawaf a été nommé prince héritier en 2006 par son demi-frère, Cheikh Sabah al-Ahmad Al-Sabah, et a pris la relève en tant qu'émir à sa mort de ce dernier en septembre 2020. Riche Etat pétrolier du Golfe, le Koweït est plongé depuis plusieurs années dans une profonde crise entre les pouvoirs exécutif et législatif, qui sape les espoirs de réformes. Le nouvel émir, Mechaal al-Ahmad al-Jaber al-Sabah, est âgé de 83 ans. La disparition de cheikh Nawaf et l'âge avancé de son successeur augmentent les incertitudes dans un pays secoué par les divisions au sein même de la famille des Al-Sabah, dont certains membres accusent d'autres de corruption ou de conspiration. Le nouvel émir, nommé prince héritier en 2020, a passé l'essentiel de sa carrière dans le domaine de la sécurité et du renseignement. Il a notamment occupé le poste de ministre de l'Intérieur.»Le processus de succession sans heurt (...) témoigne de la maturité du système politique koweïtien», a estimé sur les réseaux sociaux Abdullah Al Chayji, professeur de sciences politiques à l'université du Koweït. Le nouvel émir est en grande partie resté à l'écart de la scène politique et des dissensions. Il aura un an pour nommer un nouveau prince héritier, qui devrait être issu de la nouvelle génération de la famille régnante. Selon la Constitution, le souverain doit être un descendant du fondateur de la nation, Moubarak Al-Sabah. Mais une tradition d'alternance entre les branches familiales des Salem et des Jaber a longtemps été observée. Un ancien émir, cheikh Sabah, de la branche des Jaber, a mis fin à cette tradition en nommant comme prince héritier cheikh Nawaf, un autre Jaber, écartant de fait la branche des Salem.

Plusieurs chefs d'Etat ont adressé leurs condoléances au Koweït, saluant la mémoire de l'émir. «Cheikh Nawaf était un partenaire de valeur et un vrai ami des Etats-Unis pendant des décennies», a indiqué le président américain Joe Biden, selon un communiqué de la Maison Blanche. Le président français Emmanuel Macron a estimé qu'avec sa disparition, la nation koweïtienne perdait «un grand dirigeant, respecté pour les valeurs de paix et de modération qu'il incarnait». Le patron de la diplomatie européenne Josep Borrell l'a lui décrit comme quelqu'un qui a «travaillé pour la stabilité régionale». Le Koweït est plongé depuis plusieurs années dans une profonde crise entre les pouvoirs exécutif et législatif. Début avril, la petite monarchie avait formé son septième gouvernement en trois ans. Quelques jours plus tard, cheikh Nawaf avait dissous le Parlement et convoqué de nouvelles législatives. Doté de réserves en pétrole parmi les plus importantes au monde, le Koweït est un Etat extrêmement riche où l'instabilité a ralenti les réformes et le développement des infrastructures, comme celles à l'oeuvre chez ses voisins, au premier rang desquels le Qatar, l'Arabie saoudite et les Emirats arabes unis. Les 4,5 millions d'habitants, dont 1,3 million de Koweïtiens, se plaignent régulièrement de la détérioration des infrastructures et des services publics.