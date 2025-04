Des dizaines de Palestiniens sont tombés en martyrs et plusieurs autres ont été blessés, hier matin, dans des bombardements de l’armée sioniste sur diverses zones de la bande de Ghaza, a rapporté l’agence de presse Wafa.

Les avions de guerre de l’armée sioniste ont tiré des missiles sur plusieurs régions de la bande de Ghaza où plusieurs maisons ont été visées à Rafah, a précisé la même source. Au moins

24 Palestiniens sont tombés en martyrs, suite aux bombardements en cours perpétrés par les forces d’occupation sur les villes de Ghaza et de Khan Younes, ajoute Wafa qui cite des sources médicales.

Le commissaire général de l’Office de secours et de travaux de l’ONU pour les réfugiés palestiniens (Unrwa), Philippe Lazzarini, a affirmé que la bande de Ghaza «est devenue une terre de désespoir» au moment où l’occupation sioniste utilise l’aide humanitaire comme «monnaie d’échange» et comme «arme de guerre». « Combien de temps faudra-t-il encore pour que les paroles se traduisent par des actes pour lever le siège, reprendre un cessez-le-feu et sauver ce qui reste de l’humanité?», s’est interrogé Philippe Lazzarini dans un message publié mardi sur les réseaux sociaux. « La faim se propage et s’aggrave, délibérément et de manière inhumaine» à cause de l’occupation, a-t-il relevé, ajoutant que «Ghaza est devenue une terre de désespoir». Il a rappelé en outre que «cela fait 50 jours que le siège de Ghaza est imposé par les autorités» de l’occupation sioniste.

Le responsable de l’Unrwa a dénoncé le fait que «deux millions de personnes, en majorité des femmes et des enfants, subissent des punitions collectives. Les blessés, les malades et les personnes âgées sont privés de fournitures médicales et de soins». Pendant ce temps, a poursuivi le responsable onusien, «les organisations humanitaires ont préparé une assistance prête à être acheminée vers Ghaza. Cela comprend près de 3000 camions de l’Unrwa transportant une aide vitale. Les fournitures de base destinées aux personnes dans le besoin arrivent à expiration». Il a déploré dans ce contexte le fait que «l’aide humanitaire est utilisée comme monnaie d’échange et comme arme de guerre», mettant l’accent sur la nécessité de la levée du siège et la reprise du cessez-le-feu dans l’enclave palestinienne ravagée par une agression génocidaire sioniste depuis le 7 octobre 2023. Les forces d’occupation sionistes ont repris leur agression le 18 mars contre Ghaza, après une interruption de plus de deux mois, consécutive à un accord de cessez-le-feu.

Le bilan total de l’agression génocidaire contre l’enclave palestinienne a atteint 51266 martyrs et 116991 blessés, depuis le 7 octobre 2023. Pour la Cisjordanie occupée, le mouvement de résistance palestinien Hamas a affirmé que les démolitions de maisons perpétrées par l’armée sioniste à Ramallah et à El-Khalil s’inscrivait dans le cadre du plan de l’occupant visant à judaïser le territoire palestinien et à effacer la présence palestinienne. Dans un communiqué publié lundi soir, le Hamas a déclaré que «les opérations de démolition menées par l’armée sioniste révèlent le fascisme de l’occupation» et s’inscrit dans le cadre du «plan sioniste visant à judaïser la terre et à imposer par la force l’annexion, dans le cadre d’une politique systématique visant à éliminer la présence palestinienne». Il a souligné que cette politique fasciste, associée à une guerre d’extermination en cours contre la bande de Ghaza, «constitue une violation flagrante des lois internationales et humanitaires, tout en appelant à «une action internationale urgente pour mettre un terme à ces crimes et demander des comptes à leurs responsables». Parallèlement à la guerre génocidaire à Ghaza, l’armée sioniste et les colons ont intensifié leurs attaques en Cisjordanie, y compris à El Qods-Est, entraînant le martyre de plus de 954 Palestiniens, et faisant près de 7000 blessés tandis que 16400 Palestiniens ont été arrêtés.

Les autorités sanitaires palestiniennes ont indiqué que 1890 Palestiniens sont tombés en martyrs et 4950 autres ont été blessés depuis le 18 mars, date de la reprise de l’agression sioniste, notant que les corps de nombreuses victimes se trouvent encore sous les décombres.