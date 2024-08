Ismaël Haniyeh ou Ismaïl Haniya est né le 8 mai 1963 à Chati, camp de réfugiés palestiniens au nord de Ghaza. Il étudie la littérature arabe à l'université islamique de Ghaza. Il adhère rapidement à la politique militante et milite dès la création du mouvement pour la libération de la Palestine. Le gouvernement de Yitzhak Rabin, Premier ministre de 1974 à 1977 puis de 1992 à sa mort, assassiné à Tel-Aviv le 4 novembre 1995, l'expulse vers le Liban en 1992 après trois ans de prison. Il rentre à Ghaza en 1993 et devient l'homme de confiance et le secrétaire du chef spirituel du Hamas, Ahmed Yassine, qui est assassiné par un missile de l'armée sioniste en mars 2004. Ismaël Haniyeh, partisan d'une ligne pragmatique, devient une personnalité incontournable. Il fait prendre un tournant au mouvement en l'intégrant à la vie politique palestinienne. Une trêve de presque un an dans les attentats-suicides, en 2005, est adoptée et permet le retrait israélien de la bande de Ghaza. Après la victoire du Hamas aux élections municipales palestiniennes de 2005, Haniyeh est la tête de liste aux élections législatives de janvier 2006. Il annonce lui-même la victoire du Hamas qui remporte 74 sièges au Parlement palestinien et se dit prêt à travailler avec le Fatah de Mahmoud Abbas. Le 29 mars 2006, il devient Premier ministre de l'Autorité palestinienne, après le succès massif de son parti aux élections législatives. Ce mandat est marqué par une grave crise politique avec le rejet de ce gouvernement par l'Occident, des affrontements avec l'armée de l'entité sioniste et des tensions inter-palestiniennes. Il échappe à plusieurs tentatives d'assassinat dont une, le 14 décembre 2006, imputée à Mohammed Dahlan, homme politique palestinien né le 29 septembre 1961 dans le camp de réfugiés de Khan Younès à Ghaza. À la suite des négociations de La Mecque, dont l'Accord sur un gouvernement d'union nationale palestinien est un accord de principe signé le 8 février 2007 à La Mecque, à l'invitation du roi Abdallah d'Arabie saoudite entre le Fatah, représenté par le président palestinien Mahmoud Abbas, et le Hamas, représenté par Khaled Mechaal, chef de son bureau politique. Ismaël Haniyeh démissionne le 15 février 2007 et revient quelques semaines plus tard au pouvoir en composant un gouvernement d'union nationale, le 15 mars 2007. Le 14 juin 2007, il est limogé par le président Mahmoud Abbas, à la suite de la prise du pouvoir du Hamas dans la bande de Ghaza, au profit du ministre des Finances, Salam Fayyad. Le 6 mai 2017, il est élu à la tête du bureau politique du Hamas, remplaçant ainsi Khaled Mechaal. Le 17 octobre 2023, 14 membres de sa famille sont tués dans une frappe israélienne dont son frère et un de ses neveux. Le 25 juin 2024, la défense civile de la bande de Ghaza annonce qu'au moins 10 membres de sa famille ont été tués, dont sa soeur, dans des bombardements israéliens sur le camp de réfugiés d'Al-Chati. Il sera assassiné le 31 juillet 2024 à Téhéran lors d'une attaque israélienne, alors qu'il y était présent pour l'investiture du nouveau président iranien Massoud Pezeshkian.