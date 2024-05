L'Etat français a lancé, hier, une vaste opération des forces de l'ordre dans l'archipel du Pacifique Sud pour dégager la route vers l'aéroport, après six morts en six jours d'émeutes contre une réforme électorale. Cette opération «avec plus de 600 gendarmes» vise «à reprendre totalement la maîtrise de la route principale de 60 km entre Nouméa et l'aéroport», a annoncé le ministre de l'Intérieur. Une urgence pour les autorités, d'autant que la Nouvelle-Zélande a annoncé avoir demandé à la France de pouvoir poser des avions afin de rapatrier ses ressortissants.»Nous sommes prêts à décoller, et attendons l'autorisation des autorités françaises pour savoir quand ces vols pourront avoir lieu en toute sécurité», a indiqué le ministre des Affaires étrangères, Winston Peters. En l'absence de vols depuis et vers la Nouvelle-Calédonie, suspendus depuis mardi, le gouvernement de l'archipel estimait, samedi, que 3200 personnes étaient bloquées soit parce qu'elles ne pouvaient pas le quitter, soit parce qu'elles ne pouvaient pas le rejoindre. Pour déblayer la route vers l'aéroport, un convoi constitué, notamment, de blindés et d'engins de chantier a quitté Nouméa vers Païta. Mais des médias ont rapporté, hier, qu'à la mi-journée, à Nouméa et dans les communes avoisinantes, des indépendantistes filtraient toujours le passage par de très nombreux barrages faits de pierres, d'engins divers, etc. «On est prêt à aller jusqu'au bout, sinon à quoi bon? «a dit un manifestant sur un barrage à Tamoa. Les violences ont fait six morts, le dernier en date samedi après-midi, un Caldoche (Calédonien d'origine européenne) à Kaala-Gomen. Les cinq autres morts sont deux gendarmes et trois civils kanaks, dans l'agglomération de Nouméa. Dans un communiqué, hier matin, le Haut-Commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie a fait état d'une nuit «plus calme», soulignant que l'Etat se mobilisait. «Au total, 230 émeutiers ont été interpellés» en près d'une semaine, a-t-il assuré. Reprendre le contrôle par la force devrait être un travail de longue haleine pour les forces de l'ordre. La violence dans certains quartiers chaque nuit montre que les émeutiers restent très déterminés. «La réalité, c'est qu'il y a (...) des zones de non-droit (...) qui sont tenues par des bandes armées, des bandes indépendantistes, de la CCAT. Et dans ces endroits, ils détruisent tout», affirmait, samedi, le vice-président de la province sud de la Nouvelle-Calédonie, Philippe Blaise.

Selon l'Etat français, la Cellule de coordination des actions de terrain (CCAT) est une organisation indépendantiste radicale accusée d'inciter à la plus grande violence. Nouvel exemple des troubles: d'après la chaîne de télévision publique Nouvelle-Calédonie La 1ère, la médiathèque du quartier de Rivière salée à Nouméa a été incendiée. Interrogée, la mairie de Nouméa a répondu, hier matin, n'avoir «aucun moyen de le vérifier, le quartier étant inaccessible». La maire de Nouméa, Sonia Lagarde (Renaissance), estimait, samedi, que la situation était «loin d'un retour à l'apaisement». «Est-ce qu'on peut dire qu'on est dans une ville assiégée? Oui, je pense qu'on peut le dire», ajoutait-elle. Les mesures exceptionnelles de l'état d'urgence sont maintenues, à savoir le couvre-feu entre 18h et 6h (7h et 19h GMT), l'interdiction des rassemblements, du transport d'armes et de la vente d'alcool, et le bannissement de l'application TikTok. Signe d'une situation qui pourrait durer, le passage de la flamme olympique en Nouvelle-Calédonie, prévu le 11 juin, a été annulé. Pour la population, se déplacer, acheter des produits de première nécessité et se soigner devient plus difficile chaque jour. De moins en moins de commerces réussissent à ouvrir, et les nombreux obstacles à la circulation compliquent de plus en plus la logistique pour les approvisionner, surtout dans les quartiers les plus défavorisés. Hier matin, la province Sud, qui regroupe près des deux tiers de la population, a annoncé que toutes les écoles resteraient fermées dans la semaine. Les autorités françaises espèrent que l'état d'urgence en vigueur depuis jeudi va faire reculer les violences, depuis lundi après une mobilisation contre une réforme électorale contestée par les représentants du peuple autochtone kanak qui redoutent une réduction de leur poids électoral.