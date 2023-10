Sans discernement, avec une haine aveugle, l'armée sioniste bombarde des populations civiles. Un déluge de feu s'est abattu, hier, sur Ghaza causant la mort de centaines de Palestiniens et près de 2000 blesses. Cette vengeance sanguinaire fait suite à des actions menées précédemment par des fidayin palestiniens depuis la bande de Ghaza dans le cadre d'une spectaculaire opération baptisée «Déluge d'El Aqsa» en riposte aux crimes de l'occupation sioniste et de ses exactions à l'encontre du peuple palestinien et de ses assauts répétitifs contre la Mosquée d'El Aqsa.

Dans un communiqué officiel rendu public à Alger par le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, l'Algérie a exprimé sa «profonde» inquiétude face à l'escalade des agressions sionistes barbares contre la bande de Ghaza, qui ont coûté la vie à des dizaines de Palestiniens innocents, appelant la communauté internationale à intervenir immédiatement, à travers les instances internationales concernées, pour protéger le peuple palestinien contre la brutalité et la criminalité sionistes. «L'Algérie suit avec une profonde inquiétude l'escalade des agressions sionistes barbares contre la bande de Ghaza, qui ont coûté la vie à des dizaines d'innocents enfants du peuple palestinien, tombés en martyrs face à l'entêtement de l'occupation sioniste dans sa politique d'oppression et de persécution imposée au vaillant peuple palestinien», a indiqué le communiqué du ministère des Affaires étrangères. L'Algérie «condamne vigoureusement ces politiques et pratiques contraires aux règles humaines les plus élémentaires et à la légalité internationale», a ajouté le même communiqué soulignant que l'Algérie «appelle à nouveau la communauté internationale à intervenir immédiatement, à travers les instances internationales concernées, pour protéger le peuple palestinien contre la brutalité et la criminalité, qui sont devenues la marque de fabrique de l'occupation sioniste des territoires palestiniens». L'Algérie demeure convaincue que l'occupation coloniale sioniste est «au coeur du conflit arabo-israélien» et que «mettre fin aux affres et aux tragédies découlant de ce conflit passe, sans nul doute, par le respect des droits nationaux légitimes du peuple palestinien et l'établissement de son État indépendant sur les frontières de 1967 avec El-Qods pour capitale», conclut la même source.

Pour l'Algérie la cause palestinienne est sacrée et son soutien pour le peuple palestinien est indéfectible. Dans cet esprit, elle a toujours réaffirmé son attachement à l'initiative de paix arabe en tant que base pour la résolution du conflit arabo-israélien selon le principe de ‘'la terre contre la paix'». Dans son discours, tenu à l'occasion de à la 78e Assemblée générale des Nations unies à New York, le président Abdelmadjid Tebboune a insisté sur la Cause palestinienne. Tout en soulignant le soutien de l'Algérie à l'Initiative de paix arabe, plaidant pour un État palestinien indépendant conformément aux frontières de 1967,t il a relevé que l'occupation des territoires palestiniens par Israël est le facteur-clé de l'instabilité régionale. Tebboune a exhorté le Conseil de sécurité de l'ONU à adopter une résolution pour une solution à deux États et mettre fin à l'occupation israélienne.

Le président Abbas affirme le droit du peuple palestinien à se défendre

Le président palestinien Mahmoud Abbas a ordonné, samedi, d'assurer la protection du peuple palestinien et affirmé son droit à se défendre face aux agressions de l'armée d'occupation et des colons. Mahmoud Abbas a présidé une réunion d'urgence des dirigeants palestiniens avec un certain nombre de responsables civils et de sécurité, a rapporté hier, l'agence palestinienne Wafa. Le chef de l'Etat palestinien a souligné, à cette occasion, «la nécessité d'assurer la protection pour notre peuple et son droit à se défendre contre le terrorisme des colons et des forces d'occupation». Il a ordonné que toutes les mesures soient prises afin de renforcer la résilience du peuple palestinien face aux crimes commis par l'occupation sioniste et les milices de colons.