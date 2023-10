Les drapeaux des bâtiments officiels étaient en berne hier à Venise au lendemain d’un terrible accident de bus de tourisme, tombé en contrebas d’une voie rapide, qui a fait au moins 21 morts - dont deux enfants - parmi lesquels quatre Ukrainiens, un Français et un Allemand.»Le bus s’est retourné. L’impact a été terrible parce qu’il a fait une chute de plus de 10 mètres» et s’est écrasé près d’une voie ferrée en contrebas, a expliqué le chef des pompiers vénitiens, Mauro Luongo. Le bus transportait une quarantaine de touristes italiens et étrangers qui venaient de visiter le centre historique de la Sérénissime sur la célèbre lagune et retournaient dans leur camping, peu après 19H30. Pour une raison encore indéterminée, le véhicule a enfoncé le rail de sécurité, s’écrasant en contrebas près d’une voie ferrée. Le maire de Venise, Luigi Brugnaro, a décrit «une scène apocalyptique».