Alors que la guerre fait rage contre la population de Ghaza, les Etats-Unis ont renouvelé leur appel à poursuivre les efforts vers la mise en place effective d'un Etat palestinien mais rares sont ceux qui s'attendent au succès d'une telle initiative après des décennies d'échec. L'administration du président Joe Biden a fait face à une pluie de critiques dans le monde arabe pour son soutien aux agressions barbares de l'entité sioniste depuis le 7 octobre. Mais la position des Etats-Unis a connu un changement subtil de ton ces derniers jours, plusieurs responsables soulignant avec insistance le besoin de «minimiser l'impact du conflit sur les civils palestiniens» (sic). S'exprimant vendredi lors d'un nouveau déplacement à Tel-Aviv, le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a appelé à la mise en place de «pauses humanitaires» permettant l'acheminement de l'aide internationale. Le secrétaire d'Etat a ensuite affirmé à que la solution à deux Etats représentait «la meilleure voie, peut-être même la seule».»C'est le seul moyen d'assurer une sécurité durable» à l'entité sioniste et «la seule façon de garantir que les Palestiniens réalisent leurs aspirations légitimes à un Etat qui leur soit propre», a-t-il dit. Il y a 30 ans, les accords d'Oslo avaient déjà tenté de mettre en place une telle solution, en vain. L'Autorité palestinienne ne jouit que d'une autonomie limitée dans certaines parties de Cisjordanie, territoire illégalement occupé par l'entité sioniste, et se trouve affaiblie depuis la prise de pouvoir du Hamas à Ghaza en 2007. Mais les dirigeants successifs de l'entité sioniste ont sans cesse été, de farouches opposants à l'idée d'un Etat palestinien et le dernier d'entre eux, Benjamin Netanyahu se trouve à la tête du gouvernement le plus à droite de l'histoire de l'entité sioniste.

Pour Brian Katulis, chercheur à l'Institut du Moyen-Orient à Washington, l'appel à une solution à deux Etats lancé par Washington représente un signal que «nous ne nous enfonçons pas dans un tunnel ténébreux sans lumière au bout».»Aussi irréaliste que cela puisse sembler à court terme, il est important de continuer à le dire, si ce n'est que pour envoyer le message aux acteurs de la région (...) de notre réengagement à un certain horizon», comportant «au moins une idée d'un avenir différent», estime-t-il.»Appeler à une solution à deux Etats ne signifie pas que c'est l'objectif établi et qu'il y aura un Etat palestinien après cela», a affirmé un diplomate basé à Washington, travaillant pour un allié des Etats-Unis.»C'est plus que les Américains veulent forcer le début d'une conversation sur ce qui vient après», a-t-il ajouté, sous couvert de l'anonymat. Bien avant les attaques du 7 octobre, le soutien à la mise en place effective d'un Etat palestinien semblait s'évaporer petit à petit.

Un sondage mené plus tôt cette année par le Pew Research Center avançait que 35% des Israéliens estimaient que leur pays pouvait coexister pacifiquement avec un Etat palestinien indépendant, soit une chute de 15 points par rapport à il y a dix ans. Une chute similaire a été observée du côté palestinien. Quelques semaines avant les attaques du Hamas, Benjamin Netanyahu avait affirmé à la tribune de l'ONU que l'idée d'une solution à deux Etats appartenait au passé, tandis que le futur était celui de la normalisation des relations de l'entité sioniste avec les Etats arabes. Une perspective qui s'est largement assombrie depuis le 7 octobre. Dans une tribune publiée après ces attaques, Anthony Cordesman, chercheur au Center for Strategic and International Studies, note que chaque tentative précédente d'aller vers une solution à deux Etats a en réalité mené à de nouveaux épisodes de violences ou de tensions. Le conflit actuel montre qu'une «solution à deux Etats n'est peut-être pas totalement enterrée mais tellement proche d'être défunte que chaque tentative de la ressusciter ne s'apparente à rien d'autre que de la diplomatie zombie», écrit-il. Pourtant, Brian Katulis, qui a travaillé dans les Territoires palestiniens après les accords d'Oslo, estime qu'il n'existe pas réellement d'alternative, mettant en doute la possibilité d'une coexistence entre sionistes et Palestiniens dans un même Etat.»Aussi irréaliste que puisse sembler l'idée d'une solution à deux Etats pour certains, c'est sûrement l'option la plus réaliste», affirme-t-il.