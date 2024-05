Près d'un million et demi de logements, toutes formules confondues, ont été livrés durant la période 2020-2024. C'est un chiffre «record» jamais atteint, a affirmé, hier, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville dont le département prépare une vaste opération de distribution à l'occasion de la célébration de la fête d'Indépendance le 5 juillet prochain. «De 2020 au 5 juillet prochain, nous aurons distribué près de 1,5 million d'unités de logement, réalisant ainsi un record sans précédent dans l'histoire de l'Algérie indépendante», a précisé Mohamed Tarek Belaribi à l'ouverture des travaux d'une Journée d'information sur «la réduction des risques sismiques». Soulignant dans son allocution que le président Tebboune veille toujours à accorder toute l'attention aux citoyens, en assurant des logements de différentes formules, le ministre a rappelé la dotation réservée au secteur au titre de l'année 2024. Celle-ci estimée à 313 milliards DA est destinée à la construction de 460000 unités, a souligné le ministre de l'Habitat. Pour rappel, le programme inscrit au titre de la loi de finances 2024 comprend 210.000 unités de logement, toutes formules confondues, auxquelles s'ajoutent 250.000 autres unités (100.000 de type public-locatif et 150.000 unités de logement rural), décidées par le président de la République, lors du Conseil des ministres du 25 octobre dernier, portant ainsi le total de logements inscrits au programme à 460.000 unités. Selon les chiffres donnés par le ministre, le programme est réparti comme suit: 130.000 logements publics locatifs (social), 20.000 logements promotionnels publics (LPP), 230.000 unités de logement rural et 80.000 lotissements sociaux. Il a cité, dans ce registre le site des 13300 de Sidi Abdallah, «ce pole intégré doté de tous les équipements et commodités». Sur le lancement du programme Aadl 3, le ministre a affirmé que le secteur oeuvre à achever les derniers sites relevant de Aadl 2 pour entamer le nouveau programme. «Une fois que nous aurons parachevé les affectations dans le cadre du programme Aadl 2, soit avant le 5 juillet prochain au plus tard, nous lancerons le programme Aadl-3. Les choses sont à un stade très avancé au niveau de l'Agence Aadl», a déclaré le ministre de l'Habitat. à l'ouverture de la 26ème édition du Salon international du bâtiment, des matériaux de construction et des travaux publics (Batimatec 2024). Le ministre a précisé,en outre, qu'une réunion avait eu lieu il y a quelques jours au niveau du ministère pour examiner le cadre juridique régissant la formule location-vente, en vue de modifier les décrets exécutifs relatifs au programme Aadl. En fait,le taux d'avancement des préparatifs pour le lancement des souscriptions a atteint 90%, selon le ministre, affirmant que l'opération sera à 100% numérique.

Organisée au niveau du nouveau siège de l'Aadl, la rencontre d'hier qui coincide avec le triste souvenir du séisme de Boumerdès en 2003, a été marquée par la présence du ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Lakhdar Rekhroukh, et du wali de Boumerdès, Fouzia Naâma, le ministre a annoncé la promulgation du nouveau règlement de construction parasismique actualisé (version 2024). Le texte a été élaboré par une soixantaine d'experts nationaux, dont des chercheurs et des experts résidant à l'étranger, des scientifiques qui ont tenu compte des dernières technologies et nouvelles techniques de construction. Lakhdar. Rekhroukh a affirmé, dans ce cadre, que le nouveau règlement, intervenant après celui de 1981 au lendemain du séisme de Chlef, constitue un «document de nouvelle génération conforme aux règlements mondiaux dans ce domaine». Abordant d'autres infrastructures publiques relevant du secteur, le ministre de l'Habitat a indiqué que les travaux du stade de Douera baptisé du nom du Chahid Ali Ammar, dit Ali la Pointe, seront achevés fin juin prochain. La journée d'étude a été ponctuée par une série d'interventions scientifiques sur les mesures techniques en matière de construction, en vue de réduire les risques sismiques, ainsi que sur le rôle des organismes relevant du ministère de l'Habitat dans ce domaine, outre l'histoire de l'activité sismique au nord de l'Algérie.