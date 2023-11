C'est à partir de Chlef que le ministre de le Poste et des Télécommunications Karim Bibi-Triki a annoncé, hier, le 1 million de foyers abonnés à l'Internet Ftth (fiber to the home). Un nombre qui reflète les gros efforts que déploie son secteur pour assurer une couverture réseau Internet optimum à l'échelle du territoire national. Ce taux de couverture propre à la technologie Ftth a été atteint en un temps record.

Soit entre 2020, alors que le nombre d'abonnés Ftth était de 53000 familles seulement. Entre 2020 et 2023, le nombre d'abonnés a été multiplié par 20. A mentionné Bibi- Triki. Cette grande réalisation, a ajouté Bibi- Triki, est le fruit d'une action sur trois leviers que sont une exemption des charges, une intense communication en direction des familles adossée à des campagnes de proximité.

Le tout reposant sur une solide infrastructure réseau. «Ce grand pas est à inscrire dans le cadre des objectifs du plan stratégique du gouvernement consacré aux technologies de l'information et de la communication (TIC) tracé pour la concrétisation des objectifs du président de la République. Le million d'abonnés via la technologie Ftth est un chiffre que quelques rares pays ont atteint.» A poursuivi Bibi-Triki en signalant que les efforts de l'État pour réaliser la transition numérique «se poursuivent à un rythme soutenu».

L'offre Internet en termes d'accès et de débit se poursuit à un rythme exponentiel.

A souligné Bibi-Triki qui a rappelé à coups de chiffres les exploits de son secteur, indiquant que l'Algérie dispose d'une bande passante d'interconnexion mondiale, agrémentée d'une fulgurante montée en puissance du débit qui est passé de 1,5 Terabit/seconde à 7,8 tb/s.

Selon Bibi-Triki, la priorité est accordée à la continuité de service en matière d'offre Internet, tout en veillant à la résilience du réseau Internet national. Le nombre de foyers connectés sera de 6 millions en 2024 et la couverture réseau n'exclura aucune zone du territoire national fut- elle faible en densité de population.

Dans ce déploiement technologique les start-up algériennes sont appelées à jouer un rôle clé, dans un esprit de défi qui permettra au pays de s'approprier les moyens de la puissance.Il a relevé, que l'évolution positive constatée dans les indicateurs du secteur, en termes de hausse du nombre des abonnés, d'amélioration du débit et de relèvement de la moyenne de diffusion de la technologie Ffth à travers les 58 wilayas du pays, est «le fruit d'une approche équilibrée pour la généralisation des technologies de l'information et de la communication à l'ensemble du territoire national».

La technologie Ftth assure une connexion de bonne qualité excluant les perturbations électromagnétiques et les coupures, en plus d'un débit pouvant atteindre les 300 Mbps.

Le millionième abonné à la Ftth en Algérie, une famille résidant à la cité Guezzou de la ville de Chlef, a bénéficié d'un abonnement de 3 ans de 300 Mbps, offert gratuitement par Algérie télécom (AT).

Selon l'opérateur public, un taux de 90% des agences commerciales d'Algérie télécom (AT) ont obtenu le label de la qualité d'accueil «Fi khidmatikoum», attribué par l'Institut algérien de normalisation (Ianor), tandis que la capacité de la bande passante internationale de l'entreprise est passée de 1,5 térabits/seconde en 2020, à 7,8 tb/s en novembre 2023, selon les responsables d'AT.