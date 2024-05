Alger et Nouakchott concrétisent leur partenariat stratégique bilatéral par une série d’activités et d’actions concrètes sur le terrain. Pas moins de dix accords de partenariat et de coopération portant sur plusieurs domaines d’activités commerciales et économiques ont ponctué la tenue de la sixième édition du salon des produits algériens dans la capitale mauritanienne Nouakchott et ont abouti à la signature de dix accords de coopération liés à plusieurs domaines économiques et commerciaux. La stratégie des autorités algériennes de multiplier les activités et les manifestations économiques dans les pays africains, a porté ses premiers fruits à travers ce rapprochement entre les opérateurs économiques algériens et leurs homologues mauritaniens. L’industrie chimique algérienne a produit un effet positif sur les opérateurs mauritaniens qui viennent de conclure une deuxième convention avec le groupe public des industries chimiques, à travers sa filiale des peintures. Le groupe public Divindus a, lui aussi, décroché un accord de coopération autour des services à fournir aux entreprises mauritaniennes, autour des activités d’exportation et de représentation commerciale, pour les industries alimentaires, céramique et marbre, mobilier de bureau, portes et fenêtres intérieures et extérieures, industries pharmaceutiques, construction préfabriquée en fer, réservoirs métalliques et fils de soudure, etc.