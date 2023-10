L'Algérie a pu réaliser dix nouvelles découvertes de gisements d'hydrocarbures à fin septembre 2023, s'ajoutant aux 16 autres découvertes réalisées en 2022, selon la déclaration de politique générale du gouvernement, présentée, hier, à l'Assemblée populaire nationale (APN) par le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane. Dans ce document qui dresse un bilan des activités et des actions réalisées durant la période de septembre 2022 à août 2023, avec les prévisions de clôture de l'année en cours, le gouvernement a fait état de la réalisation de 12 puits d'exploration dans les bassins matures et de cinq puits dans les bassins émergents et frontaliers, soit respectivement un taux de 28% et 18% du programme annuel de 2023.