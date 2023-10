L'usine Novo Nordisk de production de stylo à insuline (Flex Pen) de Boufarik, permet à l'Algérie de franchir un pas de géant en matière de couverture des besoins du marché national en ce produit stratégique. Grâce à ce site industriel majeur au niveau de la région Mena, l'Algérie a arrêté ses importations d'insuline en juin-juillet dernier.

Dès 2024, cette usine aura la capacité de fournir 100% des insulines Novo Nordisk pour le marché algérie. Indique Madame Malika Derghal, directrice générale de Novo Nordisk Algérie. La même responsable rappelle que l'entrée en production massive, depuis mars dernier, du site de Boufarik a conduit à une diminution significative de la facture d'importation, soit plus de 45 millions d'euros/an- L'équivalent de 8 milliards de dinars- en année pleine et à des économies de plus de 15 millions d'euros/ an pour la Caisse nationale des assurances sociales (Cnas). «Nous pouvons répondre à tous les besoins des diabétiques en Algérie», poursuit-elle en évoquant l'acquisition prochaine de molécules innovantes, ce qui permettra de fournir de l'insuline de dernière génération aux patients algériens. Mieux, Mme Derghal annonce le projet de faire de l'Algérie un hub d'export de l'insuline vers de nombreux pays, dont les pays européens.

«Nous exporterons bientôt de l'insuline vers la Libye», signale-t-elle à ce propos. Notons que le ministre des Affaires étrangères danois, Lars Lokke Rasumssen, s'est rendu, hier, en compagnie du ministre de la Santé, Abdelhak Saihi, à l'usine Novo Nordisk de Boufarik. L'ambassadeur du Danemark en Algérie, Madame Katrine From Hoyer, faisait également partie de la délégation officielle laquelle comptait, outre les responsables du site de production, des représentants des autorités locales de la wilaya de Blida et de la ville de Boufarik.

À l'issue de la visite, Lars Lokke Rasmussen a qualifié l'usine Novo Nordisk de parfait exemple de l'investissement direct étranger réussi en Algérie. Il a également dressé le large éventail de possibilités de partenariat que pourrait nouer son pays avec l'Algérie, notamment en matière d'énergie renouvelable et de transition verte, la pharmacologie...

Autant de domaines où, le Danemark détient une grande expertise. «À travers l'investissement de Novo Nordisk, je sens tout le potentiel qui reste à explorer», a-t-il soutenu. Novo Nordisk est un partenaire historique en Algérie, l'entreprise pharmaceutique a le privilège de servir les patients algériens depuis 87 ans (1936), date de la première livraison d'insuline vers notre pays.

L'Algérie est par ailleurs, un pays important pour Novo Nordisk qui a un ancrage industriel unique avec deux sites de production; l'un installé à Boufarik et un autre à Tizi Ouzou, d'où s'ébranlera la première livraison d'insuline pour la Libye, annonce Mme Derghal. L'on relève en outre que pour les besoins de ses projets, l'usine d'insuline de Boufarik a créé de nouveaux emplois dans le bassin de la Mitidja, l'usine a renforcé graduellement son plan de recrutement et est passée à près de 200 employés, tous les postes étant occupés par des talents algériens.

Ce qui traduit la valeur des compétences algériennes puisées dans les universités et écoles algériennes. L'Algérie est l'un des rares pays où la parité hommes femmes/ ingénieurs existe. «Ceci est un signal fort en direction des pays aspirant à investir en Algérie. Il les rassure et les assure de la valeur et de la qualité des ingénieurs algériens. Ce qui ne peut qu'encourager l'investissement direct étranger», ajoute Mme Derghal.