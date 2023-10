Au total 101 familles résidant au quartier «Ras El-Aïn» de la ville d'Oran ont été relogées, hier, dans de nouveaux logements publics locatifs dans la commune de Oued Tlélat, a-t-on appris auprès du wali, Saïd Sayoud.

Lors de la 3e session ordinaire de l'APW, tenue hier, le wali a souligné que l'opération concerne des familles, qui ont été relogées dans le nouveau pôle urbain de Oued Tlélat, qui dispose de toutes les commodités nécessaires et ce, suite aux recours déposés après le relogement effectué dans ce quartier à la mi-octobre en cours ayant touché 1 300 familles.

Le wali a, en outre, annoncé la programmation, prochainement, d'autres opérations de relogement qui toucheront d'autres familles résidant à Ras El-Aïn et des quartiers limitrophes, en prélude à la résorption du plus grand centre précaire de la ville d'Oran.

Il a également fait part de la programmation d'une autre opération, prévue bientôt, concernant 120 familles résidant au bidonville de la commune de Sidi Benyebka vers de nouveaux logements, au titre du programme de résorption de l'habitat précaire, ainsi que des opérations de relogement touchant le restant des habitants de certains quartiers précaires des communes de la wilaya, notamment Es-Senia et Aïn El-Turck. Le wali d'Oran a, en outre, mis l'accent sur la préparation d'opérations importantes de distribution de logements publics locatifs, après l'achèvement de l'élaboration des listes des bénéficiaires par les comités des daïras.

Il a aussi annoncé le lancement par les services compétents de la wilaya de la préparation des assiettes foncières pour accueillir de nouveaux quotas d'habitat réservés par la wilaya, dans le cadre du programme des 250 000 logements décidé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour les inscrire au programme de l'exercice 2024. Les membres de l'APW d'Oran ont débattu, lors de cette 3e session ordinaire de cette instance élue, des dossiers inhérents à l'éducation, à l'investissement et au projet du budget primitif de l'année 2024.