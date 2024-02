Onze départs de feux déclarés dans la nuit de vendredi à samedi dans la wilaya de Bejaia, détruisant d’importantes surfaces de végétation, sans faire de victimes, ont été maîtrisés grâce à la mobilisation des moyens humains et matériels nécessaires, a-t-on appris samedi auprès de la direction locale de la Protection civile. Les feux ont touché les massifs, depuis Tichy à 15 km à l’est de Bejaia jusqu’à Beni-Maouche, à 75 km au sud-ouest de Bejaia, en passant par Boukhlifa, Chemini et Barbacha au sud, a souligné la chargée de communication de la Protection civile, le lieutenant Latifa Mejber,

précisant que tous ces foyers ont été éteints. Par endroit, les flammes sont parvenues jusqu’à proximité de certaines habitations, dont l’une, située au lieu-dit El Ancer Tibkirt, dans la commune de Barbacha, a été sérieusement menacée, ainsi qu’une station de gaz butane, sauvée par les pompiers qui ont anticipé la progression des flammes en dressant un dispositif de prévention et de précaution efficace. Ils ont aussi évacué les membres de la famille menacée, a-t-elle ajouté. Les causes de ces feux ne sont pas encore connues, mais les citoyens de la région estiment que le manteau végétatif est encore fragilisé par la sécheresse et les grosses canicules de l’été dernier.