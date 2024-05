Les opérations de relogement se succèdent à Oran au grand bonheur des bénéficiaires. Lancées dans l'ensemble de la wilaya, la dernière a eu lundi. Elle a porté sur le relogement de plus de 140 familles ayant occupé, des années durant, un groupement d'habitations précaires appelé communément «Haouch Lasnami». Ce dernier est situé dans l'agglomération de Sidi Marouf, relevant de la commune de Sidi Chahmi, à l'entrée est de la ville d'Oran. Les heureux bénéficiaires ont pris possession de leurs habitations décentes au niveau du pôle urbain d'Oued Tlélat.

L'opération, qui a donné lieu au relogement dans des appartements de type F3 de 141 familles et initiée en application des instructions du wali d'Oran, intervient dans le sillage de la poursuite du programme de relogement des familles occupant des habitations précaires et des bidonvilles», a-t-on fait savoir.

L'opération s'est déroulée dans une ambiance de joie des bénéficiaires, en présence des services de la daïra d'Es-Senia, du responsable chargé du logement au cabinet du wali, ainsi que des services de la Gendarmerie nationale.

«Les désormais ex- occupants évacués, leurs désormais anciennes habitations de «Haouch Lasnami» ont été rasées, a fait savoir la même source, ajoutant que «d'importants moyens humains et logistiques ont été mobilisés et déployés pour la réussite de cette opération». Celle-ci n'est pas la première ni ne sera pas la dernière de son genre.

En effet, quelque 1229 familles ont, durant le mois d'avril dernier, été relogées dans des logements neufs à Chehaïria, dans la daïra de Bethioua, dont 883 occupaient des habitations vétustes implantées dans un bidonville sis à Ras El Aïn, situé dans le contrebas de la ville d'Oran. Cette importante opération entre dans le cadre de la mise en oeuvre de la deuxième phase de ce programme portant sur le relogement massif du plus grand nombre de familles en mal de logement.

Le même programme a également porté sur le relogement de près de 200 autres familles ayant occupé, des années durant, le gigantesque bidonville appelé «Trig El Gaz», dans la localité de Sidi El Bachir, dans la commune de Bir El Djir, situé dans la partie est de la ville d'Oran. Il en est de même pour près de 150 autres familles extirpées des affres du bidonville de Sidi Nacer, dans la commune côtière de Aïn El Türck, dans la corniche ouest d'Oran. Le même programme a été salvateur à 17 familles du bidonville de la ferme Khemisti, dans la commune d'Es-Senia.

Le relogement se poursuit à ce rythme. Car l'offre est tout aussi de mise. Autrement dit, le logement ne manque aucunement. Nombreux sont ces chantiers qui ont été achevés pendant que d'autres sont lancés. De par sa stature, le géant pôle urbain de Oued Tlélat ne risque pas d'afficher complet de sitôt en dépit de toutes les opérations de relogement à lancer. Ce dernier comprend pas moins de 17 000 logements publics locatifs.

Une partie conséquente a été déjà attribuée et le reste est en voie de réalisation, en chantier.