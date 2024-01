C’est une affaire criminelle n’ayant rien de commun avec les autres et dans laquelle l’vocat général près le Tribunal d’Oran a requis la peine capitale à l’encontre de deux Algériens et la peine capitale contre 15 Syriens et 5 années de réclusion criminelle contre deux Algériens. Les mis en cause sont tous poursuivis pour des chefs d’inculpations liés à homicide volontaire ave, préméditation, guet-apens, participation et complicité dans le meurtre et non-dénonciation du délit. Le crime a été motivé par une affaire liée à la tentative de quitter illégalement le territoire national. Il a été perpétré contre un algérien qui a été retrouvé mort près d’un immeuble dans le quartier d’El Akid Lotfi. La victime a, en plus d’être poignardée au niveau du thorax, été éventrée et fait l’objet de plusieurs autres coups lui ayant été assénés au niveau du crâne. Cette histoire comprend des faits totalement identiques aux films des rendements de comptes hollywoodiens. Elle porte le sceau de la tentative qui a échoué de quitter clandestinement le territoire national dans le cadre des voyages de la harga en contrepartie d’importantes sommes d’argent versées par les candidats. Elle a commencé le 18 août 2022 lorsque les services policiers ont été alertés. Dans ce signalement, l’on a fait état de la présence d’un corps gisant dans une mare de sang près d’un immeuble. Selon le même signalement, la victime a reçu plusieurs coups de poignard aussi bien au niveau du ventre que sur le crâne. Dépêchés sur les lieux, les policiers sont tombés sur un corps sans âme, la victime a fini par succomber des suites de la gravité de l’agression dont elle a fait l’objet. Pour les besoins de l’enquête, le cadavre a été transporté vers le service de la médecine légale de l’hôpital 1er Novembre 1954. Les policiers ont réussi à tirer au clair cette affaire en exploitant un fait important en faisant le rapprochement d’un autre fait qui s’est incrusté à l’affaire. Il s’agit d’un homme qui, pour des besoins d’un pansement et des soins d’une grave blessure, s’est présenté devant les services des urgences médicales et chirurgicales de l’hôpital de l’Usto. Or, ses blessures n’ont, selon les constatations relevées par les services policiers, rien de commun avec les blessures pouvant être causées par un petit accident domestique, d’où son interrogatoire qui a permis de tirer au clair les tenanst et les aboutissants de cette affaire criminelle, citant l’ensemble des accusés. Identifiés et localisés, ces derniers ont tous été arrêtés puis conduits vers les locaux policiers dans le cadre de la même enquête. De prime abord, les 15 Syriens en uestion ont, selon la même enquête, rallié clandestinement le territoire national, rejoignant, par la même, l’un de leurs compatriotes résident dans un appartement qu’il a loué dans le quartier d’El Akid Lotfi. Toute cette affaire porte, de son commencement à sa fin, la signature de la harga. Les mis en cause ont dû payer une somme de 8 000 euros, équivalant à 160 millions de centimes versés par chacun d’entre eux en vue de quitter le territoire algérien en partance vers les terres Ibériques, l’Espagne. Ce dernier a même, pris attache avec la victime et son compagnon en vue de fixer les modalités et délais du départ le 5 août 2022 à partir de l’une des plages d’Oran. Cette première tentative a échoué en raison de la présence des éléments de la Gendarmerie nationale, ratissant les lieux dans le cadre de la lutte contre le phénomène de la harga. Le départ a été ajourné pour la journée du 31 du même mois avant que les candidats à ‘ l’ émigration clandestine ne se rétractent dans leur majorité réclamant, par la même, la récupération de l’argent qu’ils ont dû verser. À défaut d’accord, les mis en cause, armés d’armes blanches et de gourdins, n’ont rien trouvé de mieux à faire pour riposter que de se rendre vers le domicile de leur concitoyen résident à El Akid Lotfi, tout en attirant la victime pour accomplir leur forfait. Ayant été auditionnés par le président du tribunal, les accusés ont été contradictoires dans leurs propos, plusieurs d’entre eux ont reconnu les faits leur ayant été reprochés avant que le représentant du ministère public ne prenne le relais et réclamé de lourdes sentences. L’affaire est mise en délibéré.