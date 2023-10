La campagne labours-semailles 2023-2024 cible dans la wilaya de Sétif une superficie de 153 000 hectares à emblaver de céréales et légumes secs, a indiqué, hier, le directeur local des services agricoles. Mohamed Bouleftet a précisé que 100 000 hectares ont été ainsi réservés au blé dur, 11 750 ha au blé tendre, 37 200 ha à l'orge et 860 ha aux légumes secs, rappelant que durant la saison précédente, seuls 430 ha avaient été consacrés aux légumes secs. Le même responsable a rappelé les mesures décidées par le ministère de tutelle au profit des agriculteurs en prévision de cette campagne dont le report pour 36 mois du paiement des droits sur la concession agricole, la non-exigence de la condition de paiement de 10% des crédits et le report du paiement du crédit R'fig pour trois ans et la couverture par l'État des intérêts. Ces mêmes mesures incluent également l'octroi d'un crédit non rémunéré de 20 000 DA par hectare (avec un plafond de 30 hectares) remboursables sur trois ans et la fourniture gratuitement des semences et engrais aux céréaliculteurs sinistrés par le déficit pluviométrique dont le nombre a été estimé à 10 870 agriculteurs à travers la wilaya, est-il indiqué.