Comment se prémunir du risque chimique ou encore améliorer ses connaissances afin de prévenir le risque chimique. C'est le thème de la journée d'étude organisée, mardi, par la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs, agence de Béjaïa. Ce rendez-vous scientifique, qui a réuni des médecins spécialistes, a été l'occasion de développer une multitude de sujets relatifs aux différentes maladies dites professionnelles, notamment celles liées à l'élément chimique. Au courant de cette manifestation, les textes législatifs et l'impératif de leur application par l'employeur ont été mis en exergue par les intervenants. L'importance de la connaissance des produits chimiques que l'on fabrique ou que l'on manipule a été au centre d'une conférence animée par Adjiri médecin-conseil de l'agence Cnas de Béjaïa, sur le rôle de la Caisse dans la prévention du risque chimique. D'autres communications ont été faites par des spécialistes en médecine du travail, en l'occurrence, les professeurs Boukort et Derradj du CHU de Bejaia, le docteur Louzani de l'Epsp d'El Kseur et Hamadi, inspecteur du travail, mettant en avant le rôle de l'inspection du travail en la matière, insistant par la même occasion sur la nécessaire corrélation entre l'employeur et les services de la médecine du travail, qui permet non seulement de préserver les droits du travailleur, victime de la maladie professionnelle ou éventuellement ses ayants droit, mais permet aussi aux médecins d'identifier à n'importe quel moment l'origine de la maladie. D'autres maladies et non des moindres, dont le cancer, peuvent se manifester des années après le départ à la retraite du travailleur concerné. Un des intervenants a également plaidé la remise d'une fiche de renseignements de chacun de ces travailleurs partis à la retraite tout en précisant leurs activités exactes, lorsqu'ils étaient en poste. L'usage différent des produits chimiques, dont le formol, un produit chimique très utilisé par les industries et les institutions de santé a fait également l'objet de débat. Dans le contexte actuel d'évolutions organisationnelles, sociales, techniques et humaines des entreprises, les travailleurs sont confrontés à des risques d'ordre physique, biologique, chimique et psychologique qu'il faut bien maîtriser avec différentes solutions à envisager, mais leur miss en place peine à se concrétiser au niveau des entreprises et la culture de prévention n'est pas toujours ancrée dans les esprits, en dépit de la volonté politique prouvée et les efforts constants fournis par les pouvoirs publics, comme le démontre la ratification par l'Algérie des conventions internationales, ainsi que l'étendue de la législation nationale. La production et l'utilisation de produits chimiques sur les lieux de travail, dans le monde, s'est accrue ces dernières années, avec le développement industriel, qui dévoile 100 000 substances qui, par mélange, donnent des millions de préparations à usage professionnel et domestique, utilisées pour leurs propriétés spécifiques qui restent l'apanage des entreprises spécialisées dans le textile, l'agriculture, l'imprimerie, les laboratoires, le bâtiment, etc. On note 85 listes de maladies professionnelles, prévues par la législation algérienne, un arrêté interministériel du 5 mai 1996 complété fixant la liste des maladies présumées professionnelles, 58 concernent des

maladies provoquées par des substances chimiques telles que le mercure, le plomb, l'amiante, le benzène, etc. Au final, il est préconisé une réelle maîtrise des risques chimiques, qui ne peut être possible que si l'information sur la nature de ces dangers et sur les moyens de s'en prémunir, soit entre les mains de ceux qui fabriquent ou importent les produits dangereux et ceux qui les utilisent.

À Béjaïa, le nombre d'accidents de travail déclarés, du 1er janvier au 15 décembre 2023, s'établit à 2 906 cas, dont 2 587 survenus en milieu de travail et 319 durant le transport. Il a, de même, été enregistré 17 accidents de travail mortels. Concernant les déclarations de maladies professionnelles, la Caisse en a enregistré 17 à caractère professionnel.