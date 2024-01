Une hausse prévisionnelle de 18% du nombre des voyageurs, durant la prochaine saison estivale, a été annoncée, mercredi à Alger, par le directeur général de l’Entreprise nationale de transport maritime des voyageurs (Entmv), Abdelhakim Bouzaher. Ce responsable a précisé que cette hausse du nombre de voyageurs à bord de la flotte de l’entreprise durant la prochaine saison estivale, fera atteindre le nombre total de voyageurs à 243 000 prévus contre 206 000 passagers enregistrés durant l’été 2023. Ces chiffres ont été présentés lors d’une séance d’audition devant les membres de la Commission des transports et de télécommunications de l’Assemblée populaire nationale (APN), présidée par Kamel Laouissat, président de la commission. L’Enmtv prévoit une hausse du nombre des voyageurs sur ses bateaux-ferries de l’ordre de 63 900 passagers durant l’été 2024, et une hausse de 19% du nombre de véhicules transportés, a précisé Bouzaher dans son exposé.

Il ajoutera que le nombre de traversées programmées devrait atteindre 292, soit une hausse de 49 contre 243 enregistrées l’été dernier. L’entreprise maritime nationale Enmtv qui possède quatre bateaux-ferries devra affréter un autre bâtiment naval en vue de renforcer ses capacités de transport à partir de février prochain, selon Bouzaher qui a précisé que la capacité du navire est de 1 650 lits et de près de 450 espaces pour les véhicules.