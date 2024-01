L'année universitaire est porteuse de beaucoup d'espoir pour les diplômés de l'enseignement supérieur. Après le recrutement de près de 10 000 titulaires de doctorat et de magister, à travers les universités du pays, le département de Kamel Baddari s'apprête à organiser de nouveaux concours pour le recrutement de pas moins de 2 000 enseignants. 1 725 maî

tres-assistants classe «B» seront engagés et 200 autres enseignants hospitalo-universitaires le seront, alors que 75 autres postes seront ouverts à la faveurs des étudiants de retour de l'étranger. C'est ce qu'il a révélé jeudi, face aux sénateurs. S'exprimant lors d'une séance plénière du Conseil de la nation consacrée aux questions orales adressées à des membres du gouvernement, Baddari a précisé que les postes ouverts au recrutement concernent les maîtres-assistants classe «B» (1 725 postes), les enseignants hospitalo- universitaires (200) et les étudiants de retour de l'étranger (75). Le ministre dira, dans ce sillage, que «les concours de recrutement seront ouverts prochainement selon les besoins de chaque établissement universitaire». Cela avant de souligner que «cette étape intervient après la résorption du chômage chez les titulaires des diplômes de doctorat et de magister au cours de l'année dernière».

Cette approche n'est pas la seule engagée par le ministre, afin de résoudre le problème de l'employabilité de notre jeune matière grise dont le nombre tourne autour de 300 000 diplômés sortant annuellement de l'université. Dans cette quête, la tutelle a sous la direction de Baddari, lancé un pari ambitieux et réalisable: la création d'un système d'innovation permettant aux étudiants de devenir eux-même des recruteurs. Sur cette lancée d'importants équipements et structures ont été mis en place. «Le secteur a adopté une politique visant à permettre à l'université de contribuer à la création de la richesse, ce qui s'est traduit, par la création de 96 incubateurs d'affaires et de 100 centres de développement de l'entrepreneuriat (CDE)» a-t-il expliqué. «Le secteur enregistre d'importants chiffres en matière de renforcement des entités de recherche, de développement et de valorisation économique présentes dans les établissements universitaires et de recherche, dont notamment la création de plus de 3 000 espaces pour les start-up», a-t-il ajouté. «Le secteur accorde un intérêt majeur» a-t-il poursuivi «au soutien à la recherche scientifique, et compte 1 801 laboratoires de recherche, 47 unités de recherche, 30 centres de recherche, 183 services communs et plus de 60 laboratoires de fabrication». Apportant de l'eau au moulin du ministre, Mohamed Bouhicha, le directeur de la recherche scientifique auprès du ministère nous dira que l'État a investi de nombreux moyens en faveur des chercheurs, et même ceux du secteur économique». Contacté par nos soins, ce responsable a cité l'exemple des plates-formes technologiques contenant des équipements en matière de prototypage et de reverse engineering». «Aussi, il faut savoir que l'Etat a investi dans les plateaux techniques d'analyses physico-chimiques au nombre de huit et qui contiennent les derniers équipements en la matière», a-t-il davantage révélé. à quoi pourrait servir ce matériel? Notre interlocuteur assure et affirme qu'«il s'agit d'un bien commun mis non seulement à la disposition de nos chercheurs mais aussi des acteurs du secteur économique». «On pourrait, avec ce matériel, analyser n'importe quelle matière et c'est très important pour le contrôle de qualité», a-t-il conclu.