Le bilan des agressions menées depuis le 7 octobre par les forces de l'occupation sioniste dans la bande de Ghaza et en Cisjordanie occupée s'est élevé, aujourd'hui, à 2.384 martyrs et 10.150 blessés parmi les Palestiniens, a annoncé le ministère palestinien de la Santé. Le ministère de la Santé a expliqué dans un communiqué publié par l'agence de presse Wafa, que le nombre de martyrs dans la bande de Ghaza s'est élevé à 2.329, dont une majorité d'enfants et de femmes, tandis que le nombre de blessés a atteint 9.042. En Cisjordanie occupée, le nombre de martyrs palestiniens s'est élevé à 55, après l'annonce samedi de la mort de l'enfant Muhammad Rifaat Adwan (16 ans) dans le gouvernorat de Tulkarem, tandis que le nombre de blessés s'est élevé à plus de 1.100 d'après la même source. Un précédent bilan de ces agressions a fait état, hier, de 2.268 martyrs et 9.814 blessés palestiniens.