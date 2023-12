Plusieurs axes routiers sont souvent fermés par les neiges et rouverts le lendemain matin par les services concernés au niveau des communes, de la Gendarmerie nationale et de l'Armée nationale populaire. Un phénomène récurrent en hiver dans les communes situées sur les hauteurs du Djurdjura. Hier, les services de la Protection civile faisaient état de la fermeture à la circulation de la RN 33 reliant la wilaya de Tizi Ouzou à Bouira via le lieu-dit Aswel au niveau de la commune d'Aït Boumehdi dans la daïra d'Ouacifs. L'intervention des services concernés a permis aux automobilistes de reprendre, avec attention, la route. Pareil ambiance, hier matin également, au niveau d'un autre tronçon de la même RN33 plus précisément à Tigjda au niveau de la commune d'El Asnam dans la wilaya de Bouira. Aussi, suite à la persistance des mauvaises conditions météorologiques, les services de la Protection civile conseillent les automobilistes à ne pas s'aventurer dans les zones montagneuses, surtout quand il s'agit des randonnées.

Toutefois, ces conditions météorologiques pluvieuses n'ont, heureusement, pas que des inconvénients. Bien au contraire. Depuis les premières pluies du mois de septembre, le barrage de Taksebt a reçu plus de vingt millions de m3 d'eau. Cet important débit vient de la station de pompage dont la mise en service a été effectuée le mois de mars de l'année en cours. Cette station dont le but est de transférer les eaux pluviales de l'oued Sébaou vers le barrage de Taksebt a été réalisée justement pour pallier le déficit accusé par le rythme de remplissage de cette infrastructure qui alimente plusieurs wilayas du centre du pays. Aussi, cette station est actuellement au maximum de ses capacités grâce aux fortes pluies qui tombent encore sur la wilaya. Chaque jour, ce sont quelque 270 000 m3 qui sont pompés vers le barrage qui devrait, en plus des pluies enregistrées ces dernières semaines, afficher dans les jours qui viennent un fort taux de remplissage.

Toujours au chapitre du renforcement des capacités de la wilaya de Tizi Ouzou en eau potable, il convient de rappeler que les travaux de réalisation de deux nouvelles stations de dessalement de l' eau de mer démarreront dans les prochains mois pour la première, sise dans la commune d'Iflissen. Cette station située au lieu-dit Tamda Ouguemoun est d'une capacité de production de 60 000 m3 avec possibilité de son extension pour atteindre plus d'une centaine de milliers de mètres cubes. La deuxième, quant à elle, dans la commune d'Azeffoun a vu l'étude géotechnique lancée récemment avec une possibilité de débuter les travaux de réalisation durant l'année 2025.

Ainsi, après une longue période de sécheresse, les populations sont moins touchées par le stress hydrique. La crainte de la persistance de la sécheresse avec son corollaire, la pénurie d'eau dans les robinets a été l'une des principales angoisses des citoyens pendant l'été dernier. Durant plusieurs mois, les populations sont restées accrochées aux bulletins météorologiques en attente de pluies. La neige, moins attendue, n'est que la cerise sur le gâteau que les citoyens ne peuvent hélas pas manger à cause du danger représenté par les randonnées dans les hautes montagnes sans guides touristiques. Cela est un autre sujet, à l'évidence, mais se pencher sur cette faille revient aux services concernés d'une part et aux agences de voyages d'autre part.