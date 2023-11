40000 logements distribués dans la capitale! 2024 va commencer sur les chapeaux de roue, permettant à des milliers d'Algérois d'avoir un toit. En effet, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, était sur le terrain le week-end dernier afin d'accélérer les travaux au niveau du nouveau pôle urbain de Sidi Abdellah (banlieue ouest de la capitale). Belaribi a assuré que les travaux de ces logements seront achevés à temps et prêts à être distribués. Néanmoins, il a réuni son collègue en charge de l'hydraulique, Taha Derbal et en présence du wali d'Alger, Mohamed Abdennour Rabehi et de directeurs centraux des deux ministères, afin de mettre en place une stratégie pour achever dans les plus brefs délais les projets de l'AEP. C'est dans ce sens qu'une commission mixte a été créée. «Elle est chargée de suivre de manière quotidienne et périodique les projets de raccordement de 40.000 logements au réseau d'eau potable», assure le ministre. Cette initiative vient suite aux instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, de donner un «coup de fouet» aux projets en cours pour se lancer dans d'autres. Des travaux d'Hercule que le chef de l'État a entamés pour en finir d'une manière définitive avec la crise du logement, qui a tant traumatisé les citoyens. Le Président s'était engagé à construire un million de logements au cours de son mandat, qui s'étend jusqu'à décembre 2024. À l'origine, de nombreux citoyens considéraient cette promesse comme une simple rhétorique politique, compte tenu des nombreux défis auxquels le pays était confronté, tels que la crise économique, politique, la pandémie de Covid-19 et la baisse des prix du pétrole. Cependant, il est de plus en plus évident que le 28ème engagement du Président, visant à «résoudre définitivement le problème du logement et garantir l'accès au logement décent», est en train de se réaliser. Le projet de Sidi Abdellah en est un exemple concret, offrant un toit à 40000 familles dans la capitale, où ils passeront l'hiver au chaud. Ce projet ne fait que refléter la tendance nationale. Des milliers de logements sont en cours de construction à travers les quatre coins du pays. Ils sont distribués au fur et à mesure de leur achèvements.. Hier, par exemple, le ministre de l'Habitat s'est rendu à Béchar pour distribuer des logements tout en lançant de nouveaux projets. Cette dynamique s'accélérera encore l'an prochain pour concrétiser la promesse du «million de logements» faite par le Président, surnommé affectueusement «Aâmi Tebboune» par les Algériens. Car, tenez-vous bien, pour ceux qui ne le savent pas encore, 250000 logements ont été inscrits dans le projet de loi de finances 2024. «100000 seront destinés au logement social et 150000 seront dédiés à l'aide au logement en milieu rural», a précisé le président Tebboune.Ces nouvelles unités viendront s'ajouter à celles déjà en cours de construction dans tout le pays. Mais ce n'est pas la seule nouvelle réjouissante pour les citoyens!

Le premier magistrat du pays a décidé que 2024 sera l'année de la relance de la formule de l'espoir, en l'occurrence Aadl. Onze ans après, une nouvelle génération d'Algériens issus de la classe moyenne pourront prétendre à ces logements dans lesquels certains ont grandi, alors que d'autres ont vu leurs frères ou soeurs y fonder un foyer. Ils attendaient impatiemment leur tour.Tous leurs espoirs d'une vie décente, dans un habitat décent reposaient sur ce mot: Aadl qui signifie «justice» en français. Cela est dû au fait que cette formule de location- vente, lancée par Tebboune alors qu'il était ministre de l'Habitat, a fait ses preuves. Elle a été l'une des formules de logement les plus efficaces dans le pays, permettant de résorber une grande partie de la crise du logement dans laquelle le pays est plongé depuis des décennies.

Certes jusqu'à, aujourd'hui, certains souscripteurs de 2013 n'ont pas encore eu leurs clés mais cela ne saurait tarder. Ils les auront tous l'an prochain. Comme on dit dans le jargon populaire, «avec l'Aadl vous êtes sûrs d'avoir un jour ou l'autre votre logement à un prix imbattable». Il faut avouer que les appartements ne sont même pas au prix d'une voiture neuve, actuellement et en plus ils sont payés par crédit bonifié et sont de bonne qualité.