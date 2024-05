L’année 2024 démarre en trombe. Un nombre incalculable de projets structurants et de chantiers stratégiques de grande envergure sont lancés, depuis le début de l’année en cours, augurant d’une nouvelle ère économique, sociale et politique pour le pays. Au cours de son discours devant l’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP), le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a évoqué la perspective 2027, comme une année charnière dans le développement et la croissance économique de l’Algérie. Comment cela pourrait-il être envisageable ? En fait, la démarche du président de la République repose sur une stratégie visionnaire et structurelle, en relation avec les impératifs d’une diversification de l’économie nationale. Selon nombre d’indicateurs fiables, l’Algérie se dirige à grands pas vers une croissance économique réelle et palpable, dont les dividendes sont perceptibles et vérifiables sur le terrain, et auprès des instances nationales et internationales. En effet, ce qui augure d’un véritable chamboulement économique, c’est ce branle-bas de combat au sein de nombre de secteurs d’activités dans le pays. Depuis le début de l’année 2024, une dynamique réelle a pris acte dans plusieurs secteurs structurants, dont les mines et l’énergie, le pharmaceutique, l’agriculture et l’agroalimentaire, les ressources halieutiques, l’industrie automobile, électronique et électroménager, les ressources hydriques, l’industrie lourde et légère, les exportations, etc. Une véritable renaissance économique est en passe de se produire dans le pays, avec le lancement des grands programmes structurants, revigorés par la vision stratégique d’un Président rompu aux affaires de l’État et aux solutions économiques adaptées.

La semaine qui vient de s’écouler a vu la signature de pas moins de trois contrats de projets miniers structurants. Il s’agit d’un accord, en vue de la construction d’une usine de traitement primaire du fer pour Ghar Djebilet à Tindouf, en partenariat avec une société chinoise « Sinosteel ». Le deuxième accord porte sur la construction d’une usine de traitement du zinc et du plomb à Tala Hamza à Amizour, dans la wilaya de Béjaïa, alors que le troisième accord porte sur la création d’une société mixte pour la construction d’une unité de concentrateur de minerai de fer. Avec pareils projets, la Sonarem, sur les pas de la Sonatrach, se projette déjà dans une posture des grandes sociétés mondiales, avec un chiffre d’affaires avoisinant les 5 milliards de dollars de 2027 à 2030. Parallèlement aux investissements automobiles en perspective, l’industrie métallurgique devra se renforcer avec l’entrée en activité de l’usine de fer plat de Tosyali à Oran, et les usines de « Qatari Steel » de Bellara dans la wilaya de Jijel et le complexe d’El Hadjar à Annaba, qui est sous le coup d’un vaste plan de modernisation et de renforcement de capacités de production. L’entrée en service de ces grands programmes permettra à l’économie nationale d’engranger de grands dividendes, à tous points de vue. Sur le plan agriculture, on citera ce mégaprojet de ferme pilote « Bladna », en partenariat avec les Qataris pour la production de lait en poudre, participe également de cette stratégie de sécurité alimentaire et de réduction de la facture d’importations. Il y a également l’italien, BF Algérie qui vient de prendre possession de 900 hectares pour la culture du blé, dans le cadre du programme agricole des zones sud-sahariennes du territoire national. Dans plusieurs wilayas du pays, des projets agricoles gigantesques prennent forme, comme celui oléicole avec plus de 2 millions d’arbres dédiés à la production d’huile d’olive. En termes d’IDE aussi, 100 projets d’investissements sont sur la table de l’Aapi. C’est dire toute l’attractivité du secteur des investissements en Algérie, avec les nouvelles législations entrées en vigueur. Les industries pharmaceutiques, électroniques et électroménagères devront contribuer à rehausser la valeur ajoutée et le PIB national. Sur le plan énergétique, la major nationale Sonatrach multiplie ses investissements et ses plans de partenariats avec les grandes firmes internationales, autour de grands axes en amont et en aval. Idem pour le groupe national Sonelgaz qui continue d’étendre son expertise et ses investissements, notamment avec le lancement du prestigieux programme des ENR, avec à l’appui 3000 MWc en cours de réalisation. Le programme national de l’hydrogène vert en collaboration avec les Allemands et les Italiens, en passe de ravir la vedette aux grandes multinationales à l’échelle du continent et des grands producteurs mondiaux d’ENR. D’autres secteurs évoluent également sous l’effet de cette dynamique, dont le dessalement, l’aqua et pisciculture, l’industrie électrique, les marbreries, les cimenteries, etc.