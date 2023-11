Les services de la Sonelgaz de la wilaya de Tizi Ouzou viennent de faire état du raccordement de quelque 2 222 logements à l'électricité et au gaz, à travers plusieurs communes. Dans leur communiqué faisant part de cette réalisation à l'occasion de la célébration du 69ème anniversaire du déclenchement de la Guerre de Libération nationale, la Société algérienne de distribution d'électricité et de gaz a également fait savoir que l'action a été accomplie en collaboration avec l'Office national de promotion et de gestion immobilières (Opgi).

Les communes touchées par la remise des clés des logements et de leur raccordement sont: Fréha, Tizi-Ouzou, Beni Zmenzer, Draâ El Mizan, Frikat, Tamda, Timizart, Boghni, Ath Yenni, Mkira, Tizi Rached et Tigzirt.

Toujours selon la direction de la Sonelgaz, les projets de raccordements en question ont nécessité une importante enveloppe financière évaluée à 231 milliards de centimes.

Un montant qui vient s'ajouter à d'autres, et non des moindres, qui ont été mobilisées dans le cadre de l'alimentation des nouveaux projets de logements de différentes formules, en électricité et en gaz. Ces efforts consentis durant toute l'année, entrent dans l'optique de l'amélioration du cadre de vie des populations de la wilaya de Tizi-Ouzou. À cet effet, la Sonelgaz rappelle son engagement «à ce que tous les projets de raccordement en électricité et en gaz soient achevés et concrétisés dans les délais impartis, à la condition, bien évidemment, que les travaux ne soient pas confrontés à d'éventuels aléas et imprévus. En fait, la Sonelgaz qui poursuit ses efforts pour satisfaire toutes les demandes, s'est toujours inscrite dans la perspective d'accompagner les projets de développement économique et des projets d'amélioration de la situation des citoyens. Chose pour laquelle elle a toujours été à jour dans la réalisation des raccordements des logements réalisés sous différentes formules.

Dans la majeure partie des cas, les bénéficiaires ont toujours trouvé dans leurs habitations l'énergie prête à être utilisée. Parallèlement au cadre de vie des citoyens qui figure parmi les priorités de la Société nationale d'électricité et de gaz, on peut citer également l'accompagnement du développement économique via le raccordement des zones d'activité ainsi que celui des projets agricoles.

Toutefois, parallèlement à ces efforts, la Sonelgaz a toujours fait part de ses soucis rencontrés sur le terrain. En effet, la société a toujours souffert d'importantes créances détenues sur ses clients et qui s'élèvent à plusieurs milliards. Mais contrairement à ce que l'on peut croire, ces dettes ne sont pas dues uniquement par les ménages. Des entreprises et des administrations détiennent près de la moitié de ces dettes auprès de la Sonelgaz, ce qui rend le recouvrement délicat, étant donné que l'arrêt d'activité de ces dernières sanctionnerait des milliers de familles.

Enfin, toujours au chapitre des problèmes rencontrés sur le terrain, il convient de signaler les agressions que ses réseaux subissent quotidiennement, à travers les APC. En grande partie, ces dernières sont dues à l'absence de remise en état après la fin des chantiers réalisés par les entreprises essentiellement des travaux publics. La Sonelgaz se plaint également du vol de ses câbles à travers des zones éloignées et difficiles à surveiller.