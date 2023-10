Vingt-cinq élèves ont été blessés, ce matin, dans le renversement d'un bus de transport scolaire a M'kira (daïra de Tizi Gheniff) au Sud-Ouest de la wilaya de Tizi-Ouzou, a indiqué la Protection civile dans un communiqué. L'accident s'est produit dans la matinée à hauteur du village Ighil Ali Oussalem, situé aux limites entre Tizi-Ouzou et la wilaya de Boumerdes, a-t-on précisé de même source. Les éléments des unités de la Protection civile des Issers et Thenia (wilaya de Boumerdes) et de Tizi Gheniff sont intervenus pour évacuer les blessés vers les structures de santé les plus proches, a-t-on ajouté.