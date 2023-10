Le président de la République a réuni, hier, un Conseil des ministres consacré à l'examen du projet de loi de finances, (PLF 2024). D'importantes décisions de nature à renforcer le caractère social de l'État et à préserver le pouvoir d'achat du citoyen, ont été prises lors de cette réunion. On retiendra, parmi les mesures allant dans le sens à agir sur l'inflation, la réduction de la taxe sur la valeur ajoutée au profit des éleveurs de volailles et des produits alimentaires. Une décision à même d'amener les prix à la baisse.

L'autre décision très importante contenue dans le PLF 2024 est en rapport avec l'instruction présidentielle concernant l'inscription de 250000 nouveaux logements pour l'exercice prochain. Dans le lot, il est prévu 150000 logements et 100000 aides à l'habitat rural. Ce programme est de nature à maintenir la croissance du secteur du bâtiment à un niveau appréciable, de même qu'il garantit le maintien d'une dynamique économique dans le secteur des matériaux de construction. Il faut savoir, en effet, que l'intégration locale dans la production d'un logement est de 100%.

C'est dire que cette décision aura un impact économique certain. C'est là un investissement sûr, qui a la double fonction de permettre aux familles algériennes d'accéder à l'habitat et booster une filière qui emploie des millions de travailleurs. Et plus que cela, à travers cet important lot de logements inscrit, le chef de l'État réalise la dernière tranche de sa promesse électorale qui consiste à en finir définitivement avec la tension sur le logement dans le pays.

Dans l'objectif de dynamiser le secteur de l'artisanat et lui permettre de contribuer à la croissance économique du pays, le président de la République a ordonné la suppression de la taxe sur l'activité professionnelle (TAP) pour les artisans.

Il y a lieu de noter également que le projet de loi de finances 2024 n'a introduit aucune nouvelle taxe de nature à alourdir le fardeau du citoyen.

D'autres décisions ont été prises lors de ce Conseil des ministres. Nous y reviendrons dans notre édition de demain.