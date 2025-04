L'Algérie et l'Union européenne (U.E.) avancent à pas sûrs et sereins dans l'édification d'une nouvelle base des relations de partenariat et de coopération bilatérale. En visite à Alger, le fraîchement nouveau directeur général de la région Mena à la Commission européenne, Stefano Sannino, a souligné l'importance de la stabilité et de la visibilité des relations commerciales entre les deux rives de la mer Méditerranée, mettant également en relief la solidité des liens et des rapports historiques entre les deux parties.

Il annoncera, par ailleurs, qu'à l'issue de la visite de 14 pays européens, par la mission algérienne, pas moins de «250 entreprises européennes sont intéressées par des investissements en Algérie», dira-t-il.

La cérémonie de clôture du projet de partenariat algéro-européen pour l'investissement durable, organisée à l'hôtel Sheraton d'Alger, a permis de dévoiler quelques pistes intéressantes et ambitieuses de ce que sera le futur des relations de coopération et de partenariat entre les deux rives de la Méditerranée, particulièrement avec l'Algérie. Cela dit, l'édification d'une nouvelle relation entre l'Algérie et les pays de l'Union européenne, «n'est plus un choix, mais plutôt une nécessité» pour les deux parties, comme devait le souligner le directeur général de l'Agence algérienne de promotion des investissements, Omar Rekkache, qui s'exprimait lors de la conférence de clôture du projet de partenariat algéro-européen. Le DG de l'Aapi a estimé que «la construction d'un partenariat stratégique dans le domaine de l'investissement entre l'Algérie et ses partenaires des pays de l'UE, intervient dans un contexte mondial et régional difficiles, notamment de «profondes transformations géoéconomiques connues dans le monde, qui nous obligent à intensifier la coordination, réaliser l'intégration, et diriger les investissements vers de nouveaux horizons qui favorisent le développement durable». Plus pragmatique, Rekkache estimera que «ce partenariat doit passer du stade des diagnostics et des études, au stade de la réalisation effective et de l'investissement», soulignant «l'importance du dialogue qui doit se transformer en projets concrets, contribuant ainsi à la création de valeur ajoutée et d'emplois, renforçant la compétitivité de l'économie algérienne, et en même temps promouvant les intérêts de nos partenaires européens». Il dévoilera, par ailleurs, la nouvelle approche empruntée par l'Aapi dans sa quête de la promotion de la destination Algérie, le nouveau climat des affaires et le cadre d'investissement, notamment «l'organisation de trois séminaires, la préparation d'une étude stratégique sur les chaînes de valeur à fort potentiel de délocalisation, et l'organisation de 14 missions de reconnaissance dans les capitales européennes, dont la dernière à Athènes, la semaine dernière».

Une approche qui a, semble-t-il, reçu un écho favorable au sein de la communauté des hommes d'affaires pour orienter la délocalisation et le «Nearshoring», sans compter l'aboutissement au «raccourcissement des chaînes d'approvisionnement et de valorisation de la production à proximité du marché européen». Pour sa part, Toufik Djouama, directeur général Europe au ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, a estimé «très limité le volume des échanges et que le niveau des investissements productifs européens en Algérie reste en deçà des attentes et surtout des potentiels existants. Il a préconisé, à cet égard, que «des solutions doivent être apportées et adaptées aux problèmes structurels posés, à travers une redéfinition des objectifs et une évaluation globale des actions menées». Il estimera essentiel de promouvoir la coopération pour la hisser à des niveaux supérieurs, conformément aux «priorités nationales» et aux attentes européennes. Djouama a affiché son optimisme de la réussite du projet algéro-européen qui a donné lieu à des résultats probants et positifs». Le président du Conseil, du renouveau économique algérien (Créa), Kamel Moula, a estimé que «la coopération économique entre l'Algérie et les pays de l'UE devait se construire sur une base solide d'intérêts mutuels, au service des priorités des deux parties et sur le principe «gagnant-gagnant», devait-t-il souligner. Moula a également insisté sur la nécessité de transcender les discours et le dialogue théorique, et d'aller à l'essentiel, c'est-à-dire des engagements d'investissements réels et palpables sur le terrain. Il expliquera, à ce sujet, que l'Algérie, qui entend «renforcer son économie nationale et à créer de nouvelles opportunités d'emploi, comprend l'importance de s'ouvrir aux partenariats internationaux, au demeurant «équilibrés et mutuellement bénéfiques». «L'UE recherche la sécurité et la stabilité de l'approvisionnement dans sa région frontalière méridionale, tandis que nous visons à attirer la technologie et à créer de la valeur ajoutée pour notre économie», s'exclamera-t-il encore.