Les opérations de relogement se poursuivent un peu partout dans l'ensemble des 36 communes composant le territoire de la wilaya d'Oran. La dernière en date remonte à la journée d'hier. Elle a été menée dans la commune de Mers El Kébir. Les services en charge de ce problème ont procédé au relogement de plus de 20 familles qui ont occupé, des années durant, des habitations de fortune sises dans le quartier Dada, dans le chef-lieu, Mers El Kébir. Les bénéficiaires ont accédé à leurs nouvelles habitations, bâties dans la cité des 30 Logements du quartier Ouarsenis, rattaché à la commune de Mers El Kébir. Ayant fait l'objet de constat des services compétents, ces habitations se sont avérées inhabitables compte-tenu du fait qu'elles sont classées dans la case rouge et menacent de s'effondrer à tout moment. D'ailleurs, ce quartier a été récemment le théâtre de l'effondrement partiel d'un immeuble abritant huit familles qui sont relogées en urgence dans le cadre du programme lancé, tôt dans la matinée de la journée d'hier. Effréné et frénétique est ce vaste programme de relogement ouvert sur plusieurs fronts. Au début de la semaine écoulée, près de 14 00 familles du gigantesque bidonville de Ras El Aïn, tout près de Sidi El Houari, ont été relogées, lundi, dans des logements décents situés dans le pôle urbain de la commune de Oued Tlélat. L'opération s'est déroulée dans de bonnes conditions, avec la mobilisation de dizaines d'engins, tracteurs et autres machines pour la démolition des constructions illicites où les ménages relogés résidaient, et ce immédiatement après leur relogement. Auparavant,

1.514 familles résidant dans des habitations précaires de la commune d'Es Sénia ont été relogées dans de nouveaux appartements, dans les communes de Bethioua et Oued Tlélat. L'opération qui a concerné

903 familles occupant le bidonville Cumo qui ont bénéficié de logements publics locatifs dans la commune de Bethioua, ainsi que 611 familles résidant au site précaire de Sebika, qui ont été relogés au niveau du nouveau pôle urbain de la commune d'Oued Tlélat. Ces nouveaux logements entrent dans le cadre d'un lot de 2 673 logements publics locatifs. Par ailleurs, 5 000 autres logements seront bientôt distribués, a annoncé le wali d'Oran, Said Sayoud. Dans la partie est de la ville d'Oran, plus de 1 100 familles ayant occupé le site dit Batimat Ettaliène, au quartier Seddikia ont été relogées dans des logements décents, dans la commune de Bir El Djir. Dès l'achèvement de l'opération, deux entreprises privées entameront la démolition des blocs, construits en structures métalliques. L'assiette foncière a été récupérée en vue de sa transformation en espaces verts et en parc de détente au profit des familles oranaises. Le nouveau site des 1 201 logements publics locatifs du quartier Pépinière, relevant de l'Opgi d'Oran, est formé d'un ensemble d'immeubles de cinq à neuf étages. Il est doté de toutes les commodités, notamment des espaces verts et des aires de jeux pour enfants. Le projet a, faut il le rappeler, accusé un retard dans sa concrétisation pour diverses raisons, dont la résiliation du contrat avec deux entreprises et leur remplacement par sept entreprises chargées d'accélérer le rythme de réalisation, en renforçant les chantiers en moyens humains et en adoptant des rotations de 24h/24 pour livrer les logements dans les délais impartis. Une autre opération de relogement des familles a été menée dans la commune de Gdyel, dans la perspective du programme de lutte contre l'habitat précaire, celle-ci a porté sur le relogement des occupant des locaux commerciaux mitoyens au site abritant le projet du nouveau tribunal de Gdyel. Les 47 familles bénéficiaires de cette opération ont été relogées dans des appartements neufs, à Hassiane Toual relevant de la commune de Benfriha. Le wali d'Oran, a affirmé que «la prise en charge du dossier de l'habitat précaire et menaçant ruine se poursuivra», soulignant que «plus de 20 000 familles ont bénéficié de logements dans différents programmes, depuis son arrivée à Oran».