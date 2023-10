Le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire a informé lundi dans un communiqué de l'organisation de 3934 opérations de nettoyage à grande échelle dans le pays.

Cette action d'envergure a permis la collecte d'environ 278516 tonnes de déchets au niveau national et ce, dans le cadre des mesures préventives contre les effets des intempéries.

Afin de faire face aux effets des intempéries, l'action locale se poursuit pour éliminer les points noirs et organiser des campagnes de nettoyage de l'environnement. Menée en coordination avec les divers secteurs concernés et les acteurs de la société civile, cette action fait partie des mesures préventives à cet effet. Ainsi, au total près de 4000 (3934) opérations de nettoyage à grande échelle ont été organisées, permettant la collecte de 278,516 tonnes de déchets au niveau national.

Ces opérations qualitatives ont également permis l'élimination de 12238 décharges anarchiques et l'organisation de 3615 opérations spéciales de nettoyage et d'aménagement de vallées. La longueur linéaire des vallées traitées et cours d'eau nettoyés, a atteint 428397 mètres.

Quant aux opérations relatives au nettoyage préventif des réseaux d'assainissement, le nombre total s'est élevé à 47528 interventions, enregistrant 129094 opérations pour réparer les déséquilibres, les fuites et blocages de réseaux d'assainissement et d'évacuation des eaux pluviales grâce aux efforts conjugués par tous les services techniques locaux.

Concernant le travail de proximité et de sensibilisation à la prévention des risques liés aux saisons d'automne et d'hiver, «3822 campagnes de sensibilisation ont été organisées au profit des citoyens sur les mesures préventives à prendre avant, pendant et après les changements climatiques, la prévention des accidents de la circulation pendant les changements climatiques, ainsi que la prévention des asphyxies dues à l'inhalation de monoxyde de carbone» détaille le communiqué du ministère.

«Le succès de toutes ces opérations préventives dépend de l'engagement des citoyens à maintenir la propreté de leur environnement et à adopter des comportements responsables qui contribuent à atténuer leurs effets, en suivant les consignes de sécurité et en évitant toutes formes de risques aux conséquences graves», conclut le communiqué.