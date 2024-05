Le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun, était, hier, dans la wilaya de Tizi-Ouzou où il a eu à visiter deux entreprises à savoir l'Eniem à Oued Aïssi et le groupe Électro- Industrie (ex-Enel) de Fréha. L'une des mesures phares annoncées par Ali Aoun est l'octroi d'une enveloppe financière estimée à 3,5 milliards de dinars comme aide au groupe Eniem spécialisé dans l'industrie de l'électroménager.

Lors de son intervention à l'annonce de la bonne nouvelle, le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique a affirmé que «dans le cadre des efforts colossaux de l'État», pour la sauvegarde de ce fleuron de l'industrie nationale, les responsables de l'Eniem ont toujours été instruits de l'utilisation de l'argent octroyé, à l'instar de cette enveloppe pour «produire de la valeur ajoutée et garantir la pérennité de l'activité» du complexe, qui, faut-il le rappeler, emploie près de 17000 ouvriers et fait ainsi vivre plusieurs milliers de familles. Par ailleurs, il y a lieu de souligner que les efforts de l'Etat pour sortir ce géant de l'industrie de l'électroménager de la crise qu'il traverse depuis des années ont toujours buté sur des obstacles liés notamment à l'énorme dette qui pèse sur ses épaules.

Une dette qui culmine à environ cinq milliards de dinars échelonnée à plusieurs reprises, outre les enveloppes supplémentaires qui ont souvent été rajoutées par décision du gouvernement. La Banque extérieure d'Algérie, a en effet, à maintes reprises, procédé au rééchelonnement de la dette de l'Eniem mais cela a toujours été sanctionné par un défaut de paiement.

À noter également que la visite du ministre s'est poursuivie au niveau du groupe Électro- Industrie (ex-Enel) de Fréha où il a eu à écouter les explications des responsables. Des prévisions alléchantes pour ce groupe qui table sur de nombreux partenariats.

Ali Aoun a assuré de la disponibilité du gouvernement à aller de l'avant dans l'accompagnement de tous les acteurs du secteur industriel qui pourvoit la wilaya de Tizi-Ouzou de nombreux postes de travail.

Enfin, il faut rappeler que l'Eniem a souvent été le théâtre de débrayages décidés par le syndicat des travailleurs. Ce dernier, représentant quelque 17000 ouvriers, s'est toujours farouchement opposé au cours des licenciements.

La compression d'effectifs comme solution aux difficultés n'a jamais été acceptée par les travailleurs. Devant cette situation, les pouvoirs publics ont toujours rappelé que la solution n'est pas à l'ordre du jour mais le syndicat n'a pas cessé de le rappeler.

À rappeler également que l'Eniem a longtemps été l'un des plus grands représentants de l'Algérie sur le continent africain. Dans les années 80, le matériel fabriqué par ce groupe a acquis la notoriété à travers l'Algérie et dans (bon) nombre de pays africain voire est-européens.