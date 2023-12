Le président de la République a fait état de la récupération de plus de 30 milliards de dollars de fonds détournés entre sommes d'argent, biens immobiliers et unités industrielles. Il a précisé que «la poursuite de la lutte contre toutes les formes de corruption et de la récupération des fonds détournés au peuple sous le règne de la Issaba (bande) a permis la récupération de plus de 30 milliards de dollars entre biens immobiliers, unités industrielles et sommes d'argent». «Le travail se poursuit pour récupérer les fonds détournés vers l'étranger», a assuré le président Tebboune, soulignant que «nombre de pays européens ont affiché leur disposition à restituer les fonds détournés au peuple».