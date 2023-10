Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a réitéré, hier au cours de la cérémonie d'ouverture de la vingtième session de la réunion des ministres des Affaires étrangères des pays africains et des pays nordiques, la solidarité inconditionnelle et le soutien de l'Algérie envers les Palestiniens, appelant à un sursaut de la société mondiale, en faveur d'une réponse urgente face à la situation qui prévaut en Palestine. Attaf a appelé «la communauté internationale à assumer ses responsabilités et ses engagements envers le peuple palestinien opprimé et martyrisé», pour ressusciter le processus de paix et permettre un Etat palestinien indépendant sur la base des frontières de 1967.

Le ministre algérien des Affaires étrangères a appelé à «ne pas nier le fait irréfutable que la Palestine connaît la guerre» et qu'il y a des gens opprimés, qui meurent chaque jour sous les bombes de l'entité sioniste colonisatrice. Et d'asséner à l'égard de la communauté internationale, ces trois vérités irréfutables, à savoir que «la Palestine vit sous l'occupation coloniale, la deuxième étant qu'en Palestine, il y a des droits légitimes, qui ne doivent pas être bafoués, et enfin la troisième vérité c'est qu'en Palestine, il y a un peuple qui revendique ses droits et ses libertés, conformément aux résolutions internationales légitimes et inaliénables».

Le chef de la diplomatie algérienne n'a pas manqué de rappeler à la communauté internationale, ses engagements envers la dernière colonie dans le continent africain. Pour Attaf, l'Algérie demeure solidaire de la question sahraouie qu'elle soutient avec force. «L'Algérie soutient le peuple sahraoui dans sa lutte contre l'occupation et pour la restauration de ses droits légitimes, inaliénables, non négociables et non prescriptibles, ainsi que pour libérer ses territoires et éliminer le colonialisme».

Attaf a également plaidé, devant ses pairs africains et nordiques, en faveur d'une ère nouvelle, en matière de coopération et d'échanges, mais aussi et surtout d'un point de vue de consultations et de dialogues stratégiques, autour de questions d'intérêt commun.

Attaf a également abordé les effets et les défis qu'impose la géopolitique mondiale impitoyable et versatile. «Aujourd'hui, nous sommes confrontés à une situation sombre, à la prolifération des menaces, à l'élargissement de l'écart de développement entre les pays riches et les pays pauvres et à la prolifération des épidémies.»

Dans son allocution, le ministre danois des affaires étrangères, Lars Lokke Rasmussen, a confié à l'assistance son émoi face à l'image qu'il trouve de l'Algérie. «Depuis longtemps, j'espérais visiter l'Algérie.

En effet, l'opportunité s'est présentée aujourd'hui et j'ai découvert un pays magnifique.», devait-t-il souligner, non sans enthousiasme. Il confiera, par la suite: «Nous savons que nous vivons des temps difficiles et des problèmes majeurs, tels que la terrible pandémie sanitaire, la guerre russo-ukrainienne et les coups d'État militaires sur le continent africain, etc...», dira-t-il avant de souligner que «les pays du Nord représentent de petites puissances, mais elles oeuvrent toujours pour la coopération internationale et internationale pour accompagner les pays africains vers le développement, car le monde découvre l'Afrique qui s'installe à un rythme soutenu»».

Pour rappel, l'Algérie abrite depuis, hier, les travaux de la 20 éme session de la Réunion des ministres des Affaires étrangères des pays africains-pays nordiques, sous le thème «Afrique-pays nordiques: renforcement du dialogue sur la base des valeurs communes». Cette session se tient dans une conjoncture géopolitique mondiale, particulièrement, mouvementée et versatile.