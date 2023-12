Le risque de maladies professionnelles dues à l'exposition et à la manipulation de produits chimiques est très grand. Dans les entreprises, dans les laboratoires, voire même dans les ménages, l'exposition à ces substances, de manière directe ou indirecte, représente un risque potentiel de développer des pathologies à l'origine chimique. Ce constat a été établi, hier, lors de la journée portes ouvertes, organisée par la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (Cnas) de Tizi Ouzou sous le thème: La prévention du risque chimique en entreprise.

Cette manifestation très riche en données sur ce chapitre très délicat du monde du travail, vise, selon les organisateurs, à améliorer les connaissances en vue de prévenir le risque chimique dans une démarche en amont, via la sensibilisation et la vulgarisation auprès des employeurs et des travailleurs, et en aval avec l'intervention des acteurs concernés dont les organismes impliqués tels que la médecine du travail et les inspections en charge du dossier.

En fait, il faut noter qu'en Algérie comme dans le monde entier, la production et l'utilisation de produits chimiques sur les lieux de travail s'est accrue ces dernières années, avec le développement industriel, affirme la Cnas dans un document où elle précise que l'on dénombre actuellement sur le marché plus de 100.000 substances qui, par mélange, donnent des millions de préparations à usages professionnel et domestique. Les produits chimiques, ajoute le même document, sont présents, non seulement dans l'industrie mais aussi dans les secteurs d'activité où ils sont utilisés pour leurs propriétés spécifiques notamment dans les entreprises du textile, l'agriculture, l'imprimerie, les laboratoires, le Btph dans le ciment, les résines, l'amiante et la peinture en époxy, ce qui fait que les accidents peuvent survenir dans tous les domaines d'activité y compris dans les ménages, où ces produits sont utilisés dans les aliments, la vaisselle et autres lingerie et shampoings. Aussi, afin de prendre en charge ce dossier, l'Algérie a mis au point un cadre juridique fixant quelque 85 maladies professionnelles parmi lesquelles figurent 58 maladies provoquées par l'exposition aux substances chimiques.

Durant l'année 2023, dans la wilaya de Tizi Ouzou, les services de la Cnas ont, selon le docteur Baïk Belkacem, chef de service des risques professionnels, enregistré quelque 1228 déclarations d'accidents. Le même responsable préciser, toutefois, que ce ne sont pas toutes les déclarations d'accident, qui sont retenues après examen, les mêmes services ont recensé un peu plus de 300 accidents de travail dont 19 mortels. Au chapitre des maladies professionnelles, le docteur Baïk dénombrait 35 maladies à caractère professionnel. Pour sa part, le docteur Tazrout Nacéra, médecin et cadre au service de prévention de la Cnas a mis l'accent sur le rôle important que doit jouer l'employeur dans la prévention contre ces maladies.

Notons, enfin, que d'importantes interventions ont été données lors de la journée, notamment celle de Djamel Zitouni, directeur d'agence Cnas, le professeur Arib née Mezdad, les docteurs Hachherouf, Aït Kadi, Boussaha et Belmahfoud.