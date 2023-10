L'agence algérienne de promotion de l'investissement (Aapi), a enregistré quelque 3.120 projets d'investissements, entre la période du 1er octobre 2022 et le 31 juillet 2023, apprend-on au sein d'un communiqué publié par l'agence. C'est ce qui ressort de l' état récapitulatif des projets d'investissements enregistrés durant cette période, incluant quelque 3.054 projets d'investissements locaux et 66 autres impliquant des étrangers, soit un taux de 2% de l'ensemble des projets d'investissements enregistrés par l'Aapi. Parmi les investissements enregistrés, on notera 3104 projets dans le secteur privé et 15 autres impliquant le secteur public, avec à la clé près de 80.000 postes d'emploi (79572), qui seront générés. Ces projets d'investissements touchent à plusieurs secteurs d'activités, dont la chimie, le ccaoutchouc, le plastique, les industries sidérurgique, métallique, mécanique et électrique, l'agroalimentaire, les industries du bois et du Liège, le papier et l'imprimerie, les industries textiles, la bonneterie et la confection, les matériaux de construction, la céramique, le Verre, les idustries des Cuirs et des Chaussures, les industries diverses, les mines, les carrières, l'eau et enfin l'énergie. Sur le plan de la cartographie d'implantation des projets, on notera également quelque 1 612 investissements enregistrés dans le littoral au nord du pays, 927 autres dans les Hauts- Plateaux et 581 projets domiciliés au Sud du pays. À noter que l'agence de promotion des investissements qui s'est dotée d'une plateforme dédiée aux investisseurs, a enregistré 158 projets d'investissement, inscrits via ce support numérique, entre la période située entre le mois de novembre 2022 et le mois de mars 2023. par ailleurs, il convient de signaler que le bilan des enregistrements des investissements actualisés, fait également ressortir 1595 projets inscrits dans le secteur de l'industrie, suivi par le Btph avec 462 projets, le secteur des transports, en troisième position avec 455 projets, l'agriculture 198 projets, les ervices et le tourisme avec, respectivement, 192 et 124 projets enregistrés.

Le bilan des l'AAapi fait également ressortir des données par filières d'activités, notamment la santé, le tourisme, l'agriculture, les filières industrielles, le Btph et les services où l'on retrouve des statistiques assez fournies. C'est dans les filières agricoles qu'on retrouve certains investissements, entrant dans la stratégie du secteur et la politique globale du gouvernement quant à asseoir la sécurité alimentaire. Il s'agit des filières des travaux agricoles et traitement phytosanitaire, l'engraissement de volaille et accouvage industriel, la défense et restauration des sols, l'aquaculture, le conditionnement de produits agricoles, la pêche industrielle, l'élevage d'animaux domestiques, l'engraissement industriel de bovins et ovins, la production des semences, l'apiculture, les pépinières, aménagement de périmètres irrigues et de drainage agricole et les entreprises de stockage et de traitement des céréales.

Outre les services marchands fournis aux ménages et ceux fournis aux entreprises, on retrouve les services et travaux publics pétroliers avec 12 projets enregistrés dans ce secteur. Dans les filières industrielles, on notera 430 projets d'investissements dans les filières de la chimie, caoutchouc et plastique, 349 autres projets dans les filières des industries sidérurgiques, métallique, mécanique et électrique et, enfin dans les industries agroalimentaires 283 projets d'investissements enregistrés.