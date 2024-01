La police, cette institution de l’Etat, placée pour notre sécurité et celle de nos biens, que l’on peut désigner sous un seul vocable: l’ordre. Laforcz publique,, qui fait du beau travail, sans quoi ce serait un tel chaos dans nos villes et nos villages. Cetteadministration, pour tout dire, établit chaque mois un bilan qui fait ressortir les efforts qu’elle déploie jour et nuit. Louable habitude, en effet, que celle qui consiste en la publication mensuelle, et souvent ponctuelle, du bilan des activités policières de toute la wilaya. Le rapport du dernier mois de l’année fait état de 316 affaires judiciaires. Ici, le document en notre possession ne vise qu’une seule catégorie : les affaires judiciaires. Il y en d’autres pour lesquelles il existe des brigades spécifiques. Les affaires de ce mois étant judiciaires, ont permis d’établir l’inculpation de 312 individus. Le document policier, suivant les chefs d’inculpation retenus contre eux ont permis de les classer ainsi : 89 individus sont impliqués dans des affaires en rapport avec la sécurité des personnes. Celles relatives aux injures, menaces, coups et blessures volontaires ont permis d’inculper 72 individus. Au regard de quoi, trois d’entre eux ont été placés en détention provisoire, trois autres ont bénéficié de la citation directe, trois autres encore ont fait l’objet d’une convocation devant le tribunal. Les questions relatives aux biens (des personnes), ont vu la présentation devant la justice de 108 inculptés, dont neuf ont été placés en détention provisoire, tandis que 12 accusés ont bénéficié de la citation directe et deux autres mis sous contrôle judiciaire. Les six autres affaires mentionnées dans le rapport de police ont trait à la cybercriminalité et ont consisté en injures, menaces, escroqueries et diffamation. Quant aux affaires liées à la drogue, la police, au cours du mois écoulé a pu en enregistrer 113 impliquant autant d’individus, dont 32 ont été immédiatement écroués et deux placés sous contrôle judiciaire, tandis que la citation directe a concerné six autres. Cette situation met, d’un côté, la lutte engagée dans le cadre d’une stratégie globale qui tend à rétablir l’ordre chaque fois qu’il est troublé, et de l’autre, la violence et les intentions criminelles de personnes ou de groupes d’individus qui constituent un danger pour la stabilité et la sécurité générale.