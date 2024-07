La situation sur nos routes inquiète. Les accidents se chiffrent par centaines et par milliers, comme à la guerre. S’il n’existe pas de bilan à notre connaissance qui fassent état de ces drames qui remontent au temps des Romains, c’est-à-dire au temps où il existait de vraies routes et des chars, il est facile, en revanche, d’en juger d’après ce qu’il se passe actuellement sur celles que nous empruntons quotidiennement pour toute sorte de raison. Le progrès ayant fait décupler la vitesse de nos moyens de transport, et nos habitudes au volant demeurant les mêmes, le danger guette à chaque instant, profitant du moindre relâchement de l’attention pour se manifester. Le bilan des accidents de la circulation établi par la Protection civile et qui va du premier janvier au 7 juillet mentionne 1083 accidents ayant fait 1462 blessés et 35 morts. Ces chiffres font, naturellement, froid dans le dos. Ceux de l’année dernière, encore davantage. La Protection civile avait, pour la même période en 2023, enregistré 1073 accidents qui ont fait 1393 blessés et causé 48 décès. Une fatalité contre laquelle tous les moyens de lutte mis en œuvre semblent vains. Le capitaine Dhokari, du service de la prévention, à qui nous faisions part de notre effarement hier, paraît lui-même sans solution devant ce drame qui se répète tous les jours ou presque. Toutes les campagnes de sensibilisation et toutes les déclarations faites à la presse pour faire passer le message font à peu près l’effet d’un cautère sur une jambe de bois.

Malgré le caractère répétitif de ces campagnes de sensibilisation et de ces déclarations à la presse, les automobilistes continuent à se comporter de la même manière sur les routes. Tout en sachant que c’est interdit, et ce à quoi ils s’exposent en pareil cas, ils continuent à conduire en faisant de la vitesse, en parlant au téléphone, en effectuant en route des manœuvres dangereuses, en étant en état d’ivresse ou de fatigue extrême. Cette conduite irresponsable fauche des vies humaines par dizaines, par centaines et fait de nombreux handicapés à vie. Une prise de conscience nationale de cette situation dramatique sur nos routes est nécessaire. Chacun de nous doit trouver assez de force et de lucidité en lui pour se révolter et se dire que cet état de choses a trop duré et qu’il est temps que cela cesse. C’est le message ine fine de notre bref entretien avec le capitaine Dhokari que nous sommes allés voir à son service. Souhaitons qu’il soit saisi au bond.