Le recensement général agricole a été lancé dimanche à travers la wilaya de Tizi Ouzou. Quelque 363 recenseurs seront sur le terrain pendant cette période qui s'étalera jusqu'au mois de juin, a fait savoir la direction des services agricoles qui pilote la campagne appelée à toucher les 67 communes que compte la wilaya de Tizi Ouzou. Ces agents, doit-on le noter, ont été soumis à de nombreuses sessions de formation et de perfectionnement afin de maîtriser les outils nécessaires au recensement. Ils seront par ailleurs encadrés, dans leur mission, par 73 contrôleurs afin de garantir la fiabilité et la qualité des données recueillies.

Lancée depuis dimanche, la campagne de recensement touchera, selon les services agricoles, pas moins de 80000 exploitations agricoles activant dans toutes les filières agricoles. Toujours à propos du recensement, le wali de Tizi Ouzou a, lors du lancement de la campagne, fait savoir que ce dernier servira essentiellement à permettre d'avoir des données actualisées sur le secteur. Ces données récentes seront ainsi, faut-il le rappeler, utilisées et exploitées dans l'optique de la mise en place des futures stratégies de développement par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Les statistiques qui en découleront seront également utilisées dans le futur pour la prise de décision lors de conjonctures et de situations particulières ou urgentes. En fait, ce recensement utile pour les hautes autorités du pays dans la prise de décision et l'élaboration des futures stratégies est également important au niveau local. Les données peuvent en effet être utilisées dans la gestion des situations particulières telles que le traitement phytosanitaire. En effet, ces données sont à même de renseigner sur les besoins de la wilaya en produits phytosanitaires. Les statistiques peuvent également être exploitées pour déterminer les capacités de production dans toutes les filières pour ensuite élaborer des stratégies de commercialisation efficientes.

C'est d'ailleurs le défi majeur des services concernés à travers la wilaya de Tizi Ouzou. Souffrant de l'absence de circuits de commercialisation, beaucoup de filières agricoles risquent de disparaître dans les prochaines années. Sans intervention urgente et efficiente des services concernés, beaucoup de produits du terroir deviendront introuvables dans les prochaines années. Ce sera le cas de la figue sèche et de la cerise. Faute de circuits de commercialisation, ce produit du terroir se vend à des prix complètement déconnectés de la réalité. Un kilo de figue sèche à 2000 dinars, c'est une chose qu'aucun expert en commerce ne peut expliquer. Pareil pour l'huile d'olive de Kabylie qui se vend encore dans des emballages rejetés par l'industrie des lubrifiants et des eaux minérales. Aussi, connaître les besoins et les capacités de la wilaya s'avère indispensable pour mettre en place une future stratégie de commercialisation de ces produits. Et c'est là qu'apparaît l'importance, au niveau local, de ce recensement.