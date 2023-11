L'État poursuit ses efforts en matière de création de l'emploi. Le PLF 2024 approuvé par le Conseil des ministres prévoit la création de 37252 postes budgétaires supplémentaires. Le budget financier réservé à cette ouverture s'élève à 16,83 milliards de dinars.

Dans les détails, ce sont en effet 15809 postes qui ont été réservés pour le secteur de la santé, 10000 pour l'éducation, et 5980 autres pour le secteur de l'agriculture. 2000 postes budgétaires supplémentaires sont prévus par le PLF, dans le secteur de la solidarité, tandis qu'un quota de 1057 postes budgétaires sont prévus dans le secteur des affaires religieuses. Le recrutement prévisionnel sur postes vacants va atteindre un total de 20509 fonctionnaires et contractuels. Aussi, le projet de loi en question prévoit une levée de gel des promotions sur examens professionnels des effectifs. Une mesure qui concerne un total de 280625 fonctionnaires pour un montant global de 29,6 milliards de dinars. Le PLF est en effet porteur d'une très bonne nouvelle pour des milliers de chômeurs dans le secteur de l'Éducation nationale. La part du lion est revenu au département d'Abdelhakim Belabed avec un total de 26475 postes pour une incidence financière de 35,5 milliards de dinars. Qu'en pensent les syndicats de l'Éducation nationale? L'initiative «est la bienvenue», selon les propos de nombreux partenaires sociaux, que nous avons approchés hier, et précisément ceux qui militaient depuis des années pour cette revendication et «ce droit». C'est ce que laisse entendre, le porte-parole du Cnapeste, Messaoud Boudiba. Bien que cette démarche soit positive, elle reste, selon notre interlocuteur «encore insuffisante». «Il s'agit d'une mesure qui certes, louable, mais il ne faut pas oublier qu'elle s'impose comme nécessité pour combler le grand déficit enregistré», a martelé Boudiba. De retour aux nouveautés prévues dans le PLF, le secteur de l'enseignement supérieur n'est pas en reste. Il est lui aussi un secteur pourvoyeur d'emplois. Le PLF 2024 a prévu l'ouverture de 4800 postes, dans le cadre du recrutement des titulaires des diplômes du magister et de doctorat avec une incidence financière de l'ordre de 6,9 milliards de dinars. Dans ce sillage, il y a lieu de noter que le département de Kamel Baddari avait affirmé, il y a quelques jours, qu'il s'apprête à organiser un nouveau concours pour le recrutement de pas moins de 2 202 enseignants. Une ouverture qui, notons-le, intervient après le recrutement de près de 10 000 titulaires de doctorat et de magister, à travers les universités du pays. Par ailleurs, il y a lieu de noter aussi que le projet de loi de finances n'est pas passé inaperçu vis-à-vis des économistes. D'un point de vue global, l'expert économique, Mourad Kouachi, a estimé que les mesures prévues dans le PLF 2024 préservent le caractère social de l'État. Joint hier par nos soins, celui-ci a estimé que l'ouverture des postes budgétaires est une décision positive qui préserve et renforce le caractère social de l'État». Poursuivant, notre interlocuteur a souligné que «le budget du PLF est le plus important depuis l'indépendance, et il contient de nombreuses mesures favorables aux entreprises à la protection du pouvoir d'achat du consommateur». Dans ce sillage, le professeur Kouachi cite «la suppression de la taxe de l'activité professionnelle (TAP) et les augmentations de salaire décidées lors des précédentes réunions du Conseil des ministres». Poursuivant, l'expert s'est dit espérer voir là une création de postes d'emploi à travers les opérateurs économiques. Le professeur Kouachi a estimé également qu'«il est temps de faire le bilan de la mise en place de la nouvelle loi sur l'investissement». Abondant dans ce sillage, il tacle les responsables de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement «Aapi». «Il est temps que l'Aapi passe à la vitesse supérieure et communique sur les taux de réalisation des projets d'investissement enregistrés, et les chiffres de postes d'emplois devant être créés, au lieu de se contenter de brandir le nombre des projets en question», a-t-il conclu.