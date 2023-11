Trente-neuf (39) éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés lors d'opérations menées durant le mois d'octobre dernier, indique un bilan opérationnel de l'Armée nationale populaire rendu public, aujourd'hui, par le ministère de la Défense nationale. Au total, 39 éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés et 101 armes à feu et 4 lance-roquettes 122 mm récupérées, précise la même source. Le bilan relève, par ailleurs, l'arrestation de 237 narcotrafiquants et la saisie de 3873 kilogrammes de kif traité, 17 kilogrammes de cocaïne et 2.405.296 comprimés psychotropes. Il s'agit aussi de l'interpellation de 900 orpailleurs et contrebandiers, la saisie de 6 détecteurs de métaux, 415 marteaux piqueurs, 682 groupes électrogènes et 60 quintaux de mélange de pierres et d'or brut, ainsi que 130.173 litres de carburant et 112 véhicules, tous types. Le bilan opérationnel de l'ANP fait état aussi de l'interpellation de 1530 immigrants clandestins de différentes nationalités.