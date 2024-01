Le procureur de la République près le tribunal correctionnel d’Oran vient d’embastiller à titre préventif quatre individus, âgés entre 31 et 41 ans. Faisant partie d’un réseau transfrontalier de trafic de drogue, les mis en cause sont poursuivis pour des chefs d’inculpation liés au trafic international de drogue, commercialisation, stockage et transport de drogue, contrebande, blanchiment d’argent et atteinte à l’économie nationale. Cette affaire a été traitée par les éléments de la brigade spécialisée dans la lutte contre les stupéfiants près la police judiciaire d’Oran. Dans l’offensive qu’ils ont lancée, lesdits policiers ont saisi une quantité de kif traité de plus de huit kg provenant du voisin de l’Ouest, le Maroc. La même opération s’est soldée par la saisie d’un véhicule utilisé dans le cadre du même délit, le trafic et le transport des stupéfiants, en plus des déplacements des inculpés. En opérant, les policiers, en lançant, leur offensive, paré à toute éventualités, en exploitant des informations faisant état d’un réseau de narcotrafiquants. Ce dernier se préparait à conclure une transaction non moins importante portant principalement sur la commercialisation d’une importante quantité de kif traité provenant du Maroc, la destination ciblée étant le centre-ville d’Oran. Agissant avec dextérité et célérité dans le cadre de l’enquête qu’ils ont ouverte, les mêmes policiers ont, en un laps de temps très court, réussi à boucler cette affaire qui a été sanctionnée par, outre la saisie de ladite quantité de kif traité, l’arrestation des quatre individus en question qui ont été confondus par les faits à la fois accablants et irréfutables. Acharnée et implacable, la lutte contre les stupéfiants, enclenchée dans le cadre d’un front de bataille national portant le sceau de la lutte contre le crime organisé. Les éléments de la Brigade mobile de la police judiciaire (Bmpj) des Planteurs viennent de saisir une quantité avoisinant 7 000 psychotropes de marque Ecstasy», a indiqué, avant, hier, la cellule de communication de la sûreté de wilaya. Les mêmes services ont, par la même, démantelé un groupecomposé de quatre individus spécialisés dans la commercialisation de stupéfiants en milieu urbain, notamment au centre d’Oran et saisi deux voitures utilisées dans les déplacements et les mouvements des mis en cause, et des téléphones cellulaires. Les mis en cause font désormais l’objet de poursuites judiciaires liées à la commercialisation de psychotropes dans le milieu urbain. Présentés devant le parquet près le tribunal d’Oran, les mis en cause ont été écroués. Nombreuses sont, en fait, ces affaires qui ont été traitées, elles ont, dans leur majeure partie, trait au trafic international de drogue. Le pourvoyeur principal de kif est le premier producteur mondialement reconnu pour ce fait, le Royaume alaouite du Maroc.