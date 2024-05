Les services de la sûreté de Gdyel viennent de démanteler un réseau spécialisé dans le vol des voitures, a indiqué la cellule de communication et des relations extérieures prés la sûreté de wilaya d’Oran. Ce réseau est, selon la même source, composé de quatre individus qui ont été arrêtés», soulignant que «les mis en cause sont poursuivis pour des chefs d’inculpations liés aux délits de vol et abus de confiance». Récemment, les services de police ont opéré deux offensives concluantes et démantelé deux réseaux spécialisés dans le trafic de véhicules. La première bande a été démasquée à Es Sénia. Elle est constituée de trois individus âgés entre 28 et 54 ans, ayant causé six victimes, en leur ayant fait miroiter la propriété de la voiture de leur rêve, qu’elles ne posséderont d’ailleurs jamais. Les personnes incriminées n’ont trouvé rien de mieux à faire que «de verser dans le faux et usage de faux, l’escroquerie et l’usurpation de l’identité d’autrui, en créant une agence fictive spécialisée dans la commercialisation, au détail, des voitures», a-t-on fait savoir. Ce gang a pu arnaquer six victimes. Après l’angoisse d’une longue attente, les victimes s’en sont remises aux services de police. L’opération a été sanctionnée par l’arrestation des trois mis en cause, la récupération de plus de 10 millions de dinars, constitués des sommes versées par les victimes. Pour leur part, les policiers de la sûreté de daïra de Bir El Djir ont, auparavant, démantelé, eux aussi, un réseau spécialisé dans le vol des véhicules pour les démonter, aussitôt mis à l’abri et loin des regards, pour les vendre en pièces détachées. Cette opération a été conclue par l’arrestation de deux individus et la récupération de six voitures et cinq motocycles ayant pour objet un «larcin», en plus d’un important lot de pièces de rechange.