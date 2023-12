Une manifestation a été organisée au niveau du Musée central de l'armée, commémorant le 40e anniversaire de la coopération bilatérale algéro-chinoise dans le domaine de l'industrie de défense. Le général-major Seddiki Ismaïl, chef du département organisation et logistique de l'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP), avait supervisé cet évènement important qui marque une nouvelle étape dans la coopération algéro-chinoise. À ce propos, le ministère de la Défense nationale a souligné que «dans le cadre de la commémoration du 40e anniversaire de la coopération bilatérale algéro-chinoise dans le domaine de l'industrie de défense, le général-major Seddiki Ismaïl, chef du département organisation et logistique de l'état-major de l'ANP, a supervisé aujourd'hui, lundi

18 décembre 2023, l'ouverture officielle d'une manifestation commémorant cet anniversaire au niveau du Musée central de l'armée en 1re Région militaire, et ce, en présence d'officiers généraux de l'état-major de l'ANP et du ministère de la Défense nationale, des représentants de quelques départements ministériels, ainsi que de membres de la délégation chinoise conduite par le général-major Fan Jianjun, directeur de la coopération des matériels et de la technologie au sein du département de développement des équipements de la Commission militaire centrale, et de l'ambassadeur de la République populaire de Chine en Algérie», lit-on dans le communiqué du MDN. Le représentant de l'ANP, le général-major Seddiki Ismaïl, a rappelé les relations profondes qui lient les deux pays et les perspective d'une coopération entre l'Algérie et la Chine dans tous les domaines de développement économique, la recherche scientifique mais aussi dans le domaine de l'industrie de défense. Dans ce sens, le représentant du MDN a souligné qu' «il est important de développer et de diversifier les domaines de l'industrie de la défense à travers cette coopération bilatérale». Pour rappel, le général d'armée Saïd Chanegriha, chef d'état-major de l'ANP, avait entamé dernièrement une visite de travail en République populaire de Chine dans le cadre de renforcement de la coopération, en ce qui concerne le domaine de l'industrie de défense. à ce sujet, Saïd Chanegriha s'est rendu au siège de la société Catic à Pékin. C'est une société spécialisée dans la fabrication d'avions et de matériel aéronautique, filiale du groupe mondial Avic. Le communiqué du MDN a souligné relativement à cette visite: «Le général d'armée a suivi un exposé sur la production, par ladite société, de différents types d'aéronefs, à l'instar d'avions de recherche et de sauvetage (SAR), des bombardiers anti-incendie ainsi que des hélicoptères et des avions de reconnaissance».

Donc, la visite de travail du général d'armée Saïd Chanegriha, avait en sorte consacré cette coopération dans le domaine de l'industrie de défense qui vient de couronner les 40 ans de son existence. Le représentant de la délégation chinoise a souligné, dans ce sens, que «le niveau atteint par la coopération entre les armées des deux pays dans l'industrie de la défense appelle à oeuvrer davantage afin de diversifier les volets de cette coopération et son élévation à des niveaux supérieurs», a-t-il signalé. L'Algérie qui tient à diversifier sa coopération en matière technique, industrielle et scientifique en général, veut aussi développer une coopération assez particulière avec la République populaire de Chine dans le domaine de l'industrie de défense. L'Algérie et la Chine ont signé plusieurs accords et un pacte de coopération stratégique.