L'équivalent de la valeur des marchandises exportées vers l'étranger durant l'année 2023 est de 40 milliards de dinards a indiqué hier le responsable des douanes de Béjaïïa. C'était en marge du Salon des exportations, dont la 3eme édition a été ouverte hier a la Maison de la Culture Taos Amrouche de Béjaïa. Le chiffre marque ainsi une progression: en 2022, 22 milliards de marchandises ont été exportées par les opérateurs économiques de la wilaya de Béjaïa. L'événement entend créer un espace de rencontre et d'échanges entre les promoteurs locaux et les institutions spécialisées dans le créneau, qu'il s'agisse des douanes, des prestataires de services, notamment les incubateurs de start-up, ou d'organismes spécialisés dans l'acte d'exportation à l'instar de l'Agence nationale de promotion du commerce extérieur (Algex) et de la Compagnie Algérienne d'Assurance de Garantie des Exportations (Cagex), tous réunis, durant trois jours pour faire le point sur les voies et moyens de renforcer les capacités locales voire nationale en matière d'exportation. Parallèlement au salon organisé par la Cchambre de commerce et d'industrie et la direction du commerce de la wilaya, il est prévu une journée technique relative à la question et ouvert principalement aux experts. Ceux du secteur du commerce et de l'université entre autres, pour expliquer et éclairer sur les dispositifs légaux, régissant les exportations, les aides et les appuis des pouvoirs publics pour se faire et les instruments mis à la disposition des promoteurs pour aller de l'avant, a-t-on appris des organisateurs.